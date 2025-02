Home Sonstiges „Golf von Amerika“: Google benennt Bucht nach Trump-Ansage um

Donald Trump hat per Dekret die Umbenennung des Golf von Mexiko angeordnet. Vor zwei Tagen, am 9. Februar, folgte die offizielle Unterschrift. Google Maps hat bereits reagiert und zeigt den Namen in seiner US-App an. In Deutschland werden bei Google beide Namen gelistet, während Apple Maps noch abwartet.

Der 9. Februar ist ab sofort der „Gulf of America Day“, wie Donald Trump erklärt, während er bei einem Flug der Air Force One über die fragliche Bucht eine entsprechende Bekanntmachung unterzeichnete. Den Vorgang hält die US-Regierung medienwirksam fest und teilt das Video auf X (ehemals Twitter).

✈️MOMENTS AGO ON AF1: President Trump signed a Proclamation declaring February 9th “Gulf of America Day” while flying over the newly and appropriately named GULF OF AMERICA! 🇺🇸 📸: @dto_rok pic.twitter.com/BA1f5VF3ft — Karoline Leavitt (@PressSec) February 9, 2025

Apple Maps zögert noch

Google reagiert umgehend und führt die Umbenennung in seiner Karten-App ein. Wer aus den USA zugreift, bekommt ab sofort den neuen Namen. Bei uns werden aktuell noch beide Bezeichnungen angezeigt, siehe Screenshot.

Apple hat dagegen noch nicht reagiert und verwendet in seinem Kartendienst weiterhin den alten Namen, „Golf von Mexiko“. Vor wenigen Tagen berichteten wir bereits über den Vorgang, der bei den Mexikanern nicht wirklich für Aufsehen sorgt. Google allerdings listet die USA seitdem als „heiklen Staat“. Derartige Umbenennungen sind nach internationalem Recht kein Problem, solange sie nur in den eigenen Staatsgrenzen umgesetzt werden. Der Rest der Welt darf den „Golf von Mexiko“ also weiterhin so nennen.

