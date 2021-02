Home HomePod & Apple Music Gleich bei „The Masked Singer“ auf ProSieben: Zuschauer können bei Apple Music mitraten

Die TV-Show „The Masked Singer“ wird ab sofort auch auf Apple Music begleitet. Zuschauer der Sendung können Songs in speziellen Playlisten auf Apples Streamingdienst nutzen, um am Ratespiel teilzunehmen. Die Begleitung auf Apple Music startet gleich um 20:15 Uhr zum Start der vierten Staffel der Sendung.

Die TV-Rateshow „The Masked Singer“ hat einen neuen Second Screen. Ab sofort können Zuschauer der Sendung auch Apple Music nutzen, um zu raten, welcher Sänger sich unter den Masken verbirgt. Für jede der zehn Masken gibt es eine eigene exklusive Playlist, in der jede Woche Indiziensongs versteckt werden, mit deren Hilfe Zuschauer ihre Tipps formulieren können. Hier findet sich das Material zur Sendung auf Apple Music.

Mit dieser transmedialen Begleitung möchten sich die Macher der Show neben den Live-Votings und Hinweisen in der ProSieben App noch einen weiteren Second Screen erschließen.

Start zeitlich passend zur vierten Staffel

Wenn gleich um 20:15 Uhr die vierte Staffel startet, geht auch die Begleitung auf Apple Music an den Start.

Andreas Kösling, Chief Commercial Officer Seven.One Entertainment Group, sagt zu dem neuen Angebot in einer Presseaussendung:

Die innovative Einbindung von Apple Music – ganz nah am Sendungskonzept – zeigt, welche kreativen Möglichkeiten es gibt, starke TV-Marken über unsere eigenen Plattformen hinaus zu verlängern. Durch die kreative Idee rund um die Sendungsmechanik konnten wir Apple Music erstmals für die Kommunikation rund um ein TV-Format begeistern – näher am Content geht nicht! Und unsere Zuschauer haben mit den zusätzlichen Hinweisen in den Apple Music Playlisten sicher ebenfalls Spaß!

Das lassen wir mal unkommentiert so stehen und wünschen im Zweifel: Viel Spaß!

