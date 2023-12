Home Deals Gewinnspiel zum 3. Advent: 500 GB Lifetime Cloud von pCloud (+ Christmas-Deal)

Gewinnspiel zum 3. Advent: 500 GB Lifetime Cloud von pCloud (+ Christmas-Deal)

Mit großen Schritten geht es auf Weihnachten zu: Nächste Woche ist es schon soweit und die Geschenke liegen unter dem Baum. Mit unserem Apfelpage-Adventskalender könnt ihr aber schon den ganzen Dezember über tolle Preise abräumen. Heute gewinnt ihr mit etwas Glück eine Lifetime Cloud-Lizenz mit 500 GB des Schweizer Anbieters pCloud.

Wer Apfelpage schon länger verfolgt, kennt pCloud bereits. Das Schweizer Unternehmen ist für seine hohen Ansprüche in Sachen Datenschutz bekannt und im Gegensatz zur Konkurrenz bietet es seinen Cloud-Speicher als Lifetime-Modell an. Ihr zahlt also nur einmal und könnt die Cloud ein Leben lang nutzen. Aktuell gibt es sogar eine attraktive Weihnachtsaktion, bei der die Familientarife bis zu 85 Prozent reduziert sind.

=> Family Lifetime mit 2 oder 10 TB: Weihnachtsrabatt bei pCloud mit bis zu -85 %

Lifetime-Cloud: Kann pCloud langfristig funktionieren?

Während man ein Abo früher maximal bei seiner Tageszeitung und Premiere TV hatte, stiegen in den letzten Jahren beinahe alle Dienste – sowohl digital als auch analog – auf monatliche oder jährliche Zahlungen um. Die meisten Vorteile gehen dabei auf das Konto des Anbieters. Die Cloud-Lizenzen von pCloud sind inzwischen also ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Denn ihr zahlt lediglich einmal und könnt den Online-Speicher ein Leben lang und ohne versteckte Zusatzkosten nutzen.

Zurecht wird sich der ein oder andere fragen, ob dieses Modell tatsächlich zukunftsträchtig sein kann. Denn keiner möchte, dass das Unternehmen sowie die gespeicherten Daten aufgrund fehlender Profitabilität irgendwann verschwinden. Ein genauerer Blick auf pCloud verrät die Antwort: So hostet der Anbieter seine Server selbst, was enorme Kosten einspart und die Kontrollhoheit bei pCloud belässt. Andere Cloud-Provider müssen ihre Server dagegen teuer mieten und haben kaum Kontrolle über die Server. Zudem ist pCloud auch in anderen Geschäftsmodellen aktiv und entwickelt fortlaufend neue Produkte, was neben der Lifetime-Cloud für zusätzliche Einnahmen sorgt. Diese Punkte sowie die Tatsache, dass pCloud seit 10 Jahren am Markt ist, zeigen die Beständigkeit des Geschäftsmodells. Über 19 Millionen Kunden weltweit unterstreichen dies zusätzlich.

Echter Datenschutz und höchste Sicherheit

Dass pCloud die volle Kontrolle über die Server hat, erlaubt viel höhere Sicherheitsstandards. Somit ist sichergestellt, dass eure Daten bestens verwahrt sind. Die ISO-zertifizierten Rechenzentren sind rund um die Uhr bewacht und mit diversen Frühwarnsystemen ausgestattet. Für EU-Bürger liegen die Daten standardmäßig auf den europäischen Servern in Luxemburg.

Unabhängig vom Standort der Rechenzentren unterliegt der gesamte Dienst – und somit auch die Server – dem Schweizer Datenschutz. Dieser ist besonders streng und ähnelt in vielen Punkten den EU-Richtlinien, weshalb pCloud vollständig DSGVO-konform ist. Mehr kann ein Cloud-Anbieter eigentlich nicht mehr tun, um eure Daten und persönlichen Informationen zu schützen. Oder?

Falsch gedacht: pCloud legt noch eine Schippe oben drauf mit der clientseitigen Verschlüsselung pCloud Encryption. Dieses Add-on verschlüsselt die Dateien auf der Cloud mit einem Passwort, das nur ihr selbst kennt. Niemand außer euch kann somit noch auf die Inhalte zugreifen – nicht mal pCloud oder eine Behörde.

Perfekt für Apple-Nutzer

Nicht jede Cloud besticht mit ihren Funktionen und nicht jede Cloud ist für eine Verwendung im Apple-Ökosystem vorgesehen. Bei pCloud ist das anders. Die App gibt es sowohl für alle Mobil- als auch Desktop-Betriebssysteme. Für Mac-User steht sogar eine native Apple-Silicon-Anwendung parat. Auf iOS und iPadOS wird pCloud automatisch in Apples Dateien-App integriert, was eine Dateiverwaltung am iPhone und iPad deutlich vereinfacht.

Genauso einfach ist die App an sich zu bedienen. Das intuitive Design lässt euch die zahlreichen Special-Features schnell entdecken: Dazu gehören etwa die Backup-Funktion für Computer und andere Cloud-Anwendungen, eine umfangreiche Musikmediathek-Verwaltung oder die beliebte Datenrevision namens Rewind. Damit könnt ihr komplette Datensätze aus der Vergangenheit wiederherstellen. Natürlich gibt es auch Linkfreigaben oder einen normalen Papierkorb.

Zu Weihnachten: pCloud Family bis zu 85 % günstiger

Bevor wir zur Verlosung kommen, möchten wir kurz auf die aktuelle Rabattaktion von pCloud hinweisen. Passend zum Weihnachtsfest erhaltet ihr die Family-Pläne mit 2 und 10 TB stark rabattiert. Den Speicher könnt ihr unter insgesamt fünf Mitgliedern aufteilen – eigentlich das perfekte Last-Minute-Geschenk:

pCloud for Family 2 TB : 1700 499 Euro (-71 %)

: (-71 %) pCloud for Family 10 TB: 7600 1169 Euro (-85 %)

Gerade beim Tarif mit 10 TB spart ihr euch eine ganze Menge – vor allem wenn ihr euch die ohnehin schon geringen Kosten aufteilt. Bei fünf Mitgliedern zahlt jeder theoretisch nur 234 Euro einmalig für satte 2 TB Speicherplatz. Doch nicht zu lange warten: Das Angebot gilt nur bis Ende Dezember!

Nutzt die Chance auf 500 GB lebenslangen Cloud-Speicher

Mitmachen ist bei Apfelpage-Gewinnspielen super einfach. Schreibt einen Kommentar in der App oder auf der Website unter diesen Beitrag. Unter allen gültigen Kommentierenden verlosen wir einen 500 GB großen Lifetime-Speicher (Einzelnutzerlizenz). Den Gewinner kontaktieren wir über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse – also bitte regelmäßig im Postfach nachschauen. Erhalten wir keine Antwort, wird ein neuer Gewinner ausgelost.

Wichtig: Bitte beachtet, dass wir einige Kommentare zunächst freigegeben müssen, was 1-2 Tage dauern kann. Schreibt keinen zweiten Kommentar, da ihr ansonsten vom Gewinnspiel ausgeschlossen werdet.

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Das könnt ihr gewinnen : 1x pCloud Individual Lifetime (500 GB)

: 1x pCloud Individual Lifetime (500 GB) So nehmt ihr teil : Schreibt in der App oder auf der Website einen Kommentar unter diesen Artikel.

: Schreibt in der App oder auf der Website Kommentar unter diesen Artikel. Bis wann geht’s: Alle Teilnehmer, die VOR dem 24. Dezember 2023 (20:00 Uhr) antworten, werden berücksichtigt.

Wir bedanken uns herzlich bei pCloud für die Unterstützung und wünschen euch allen viel Glück! :)

-----

