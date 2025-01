Home Sonstiges Geringe Glaubwürdigkeit: Jugend zweifelt an Tech-Unternehmen und KI

Geringe Glaubwürdigkeit: Jugend zweifelt an Tech-Unternehmen und KI

Eine Studie hat die Gedanken junger Menschen in Bezug auf KI und Technologie-Unternehmen untersucht. Das Ergebnis ist recht eindeutig. Die Mehrheit der befragten Jugendlichen zweifelt an der Vertrauenswürdigkeit von Inhalten, die mit künstlicher Intelligenz erstellt werden und an Tech-Konzernen im Allgemeinen.

Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der amerikanischen Organisation Common Sense Media. Dabei wurden 1.000 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren befragt. Fast zwei Drittel (64 Prozent) geben an, dass sich Tech-Konzerne nicht ausreichend um ihr Wohlbefinden sorgen würden. 62 Prozent haben den Eindruck, dass wirtschaftliche Interessen wichtiger als die Sicherheit der Nutzer seien.

Vertrauen in Tech-Unternehmen gering

Über die Hälfte (53 Prozent) der Befragten hat wenig bis gar kein Vertrauen darin, dass Tech-Unternehmen ethische und verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen. Auch der Schutz der eigenen Daten hat für 52 Prozent einen zu geringen Stellenwert.

Das Image von KI-generierten Inhalten leidet ebenfalls: 39 Prozent der Personen geben an, KI-bereits im Schul-Alltag genutzt zu haben und dabei auf Fehler und Ungenauigkeiten aufmerksam geworden zu sein. 36 Prozent können das nicht bestätigen, die übrigen 25 Prozent sind sich unsicher.

Um mehr Vertrauen zu generieren fordern 74 Prozent mehr Transparenz im Umgang mit generierten KI-Inhalten. 73 Prozent sprechen sich für eine Art Wasserzeichen aus, welches KI-Inhalte eindeutig kennzeichnet.

