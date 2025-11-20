Gemini Pro 3 kommt dank iOS-Update auf das iPhone

Am Dienstag hat Google mit Gemini 3 Pro das „intelligenteste Modell“ seine KI-Chatbots veröffentlicht. Dank iOS-App-Update können nun auch iPhone-Nutzer darauf zugreifen.

Im Web gibt es nun die Optionen „Fast: Antwortet schnell“ und „Thinking: Denkt mit 3 Pro komplexe Themen durch“. Pro- und Ultra-Abonnenten des Google-Dienstes haben nun auch in der überarbeiteten iPhone-App (Affiliate-Link) die Wahl.

Neues Design für Geminis iOS-App

Abgekürzt werden die Optionen hier aufgrund des kleineren Eingabefeldes mit „2.5 Flash“ und „3 Pro“. Neben der Nutzung des neuen Modells warten weitere Neuerungen auf iOS-Nutzer. Im Dunkelmodus wird nun ein schwarzer Hintergrund verwendet. Im hellen Modus gibt es einen neuen, grau-blauen Stich.

Im Navigationsmenü findet sich nun der neue Ordner „Meine Inhalte“ mit den zuletzt angefragten Bildern, Videos und anderen Dateien.

Nutzt ihr die Gemini-App auf dem iPhone? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!