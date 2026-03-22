Gegen den Trend: Apples iPhone-Verkäufe in China legen kräftig zu

Apple setzt sich im schwierigen China-Markt deutlich vom Wettbewerb ab und erzielt im laufenden Jahr eine klare Wachstumsdynamik.

Unterdessen gehen die Gesamtverkäufe im Reich der Mitte zuletzt zurück.

Die Android-Konkurrenz leidet vor allem unter den hohen Speicherpreisen, die Apple durch kluge Vorverträge und seinen Kapitalstock abfedern kann.

Für Apple läuft es gut in China: Nach aktuellen Daten von Counterpoint Research sind die iPhone-Verkäufe von Apple in China in den ersten neun Wochen 2026 um 23 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Damit entwickelt sich das Unternehmen signifikant besser als der Gesamtmarkt, der im gleichen Zeitraum um 4 Prozent rückläufig war.

Subventionen und das iPhone 17 verleihen Auftrieb

Treiber dieser Entwicklung ist eine Kombination aus aggressiveren E-Commerce-Rabatten sowie staatlichen Fördermaßnahmen. Erstmals wurde das Standardmodell der neuen iPhone-17-Serie in chinesische Subventionsprogramme für Unterhaltungselektronik aufgenommen, was die Nachfrage zusätzlich stimuliert hat.

Parallel verschärft sich der Kostendruck im Markt. Insbesondere steigende Preise für Speicherkomponenten zwingen zahlreiche Android-Hersteller zu Anpassungen ihrer Preisstrategie. Anbieter wie OPPO und vivo haben bereits konkrete Preiserhöhungen für bestehende Modelle angekündigt, die noch im laufenden Monat greifen sollen.

Apple verfolgt hingegen eine gegenläufige Strategie. Der Konzern verzichtet bislang auf Preisanhebungen und absorbiert einen Teil der steigenden Kosten über die eigene Marge. Diese Entscheidung wird durch die vergleichsweise hohe Kontrolle über die eigene Lieferkette ermöglicht, was Apple gegenüber Wettbewerbern strukturelle Vorteile verschafft.

Für den weiteren Jahresverlauf erwartet Counterpoint anhaltenden Druck auf den chinesischen Smartphone-Markt. Eine mögliche Belebung könnte erst im Juni eintreten, im Zuge des traditionellen 618-Shopping-Festivals, das als wichtiger Impulsgeber für den Konsum gilt.