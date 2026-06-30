Gefahr durch KI: Apple beschleunigt Sicherheitsupdates

Apple reagiert auf die wachsende Bedrohung durch künstliche Intelligenz in der Cyberkriminalität und ändert seine Update-Strategie. Sicherheitskorrekturen sollen künftig deutlich schneller bei Nutzern ankommen, anstatt wie bisher bis zum nächsten größeren Betriebssystem-Update zu warten. Den Anfang machen die gestern veröffentlichten Updates iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 und macOS 26.5.2.

Mit den aktuellen Updates schließt Apple zahlreiche Schwachstellen in diversen Komponenten seiner Software. Bemerkenswert ist, dass einige dieser Sicherheitskorrekturen ursprünglich erst mit iOS 26.6, iPadOS 26.6 und macOS Tahoe 26.6 veröffentlicht werden sollten. Stattdessen hat Apple sie kurzfristig vorgezogen und allen Nutzern sofort zur Verfügung gestellt.

KI verkürzt das Zeitfenster für Angreifer

Gegenüber Reuters erklärte Apple, dass die Entscheidung eine direkte Reaktion auf die zunehmenden Fähigkeiten moderner KI-Systeme sei. Künstliche Intelligenz könne die Entwicklung neuer Angriffswerkzeuge erheblich beschleunigen. Deshalb wolle das Unternehmen den Zeitraum zwischen der Entdeckung einer Sicherheitslücke und der Bereitstellung eines Updates möglichst klein halten.

Nach Angaben von Apple gibt es derzeit zwar keine Hinweise darauf, dass die nun geschlossenen Schwachstellen bereits aktiv ausgenutzt wurden. Dennoch wolle das Unternehmen potenziellen Angreifern möglichst wenig Zeit geben, bekannte Sicherheitslücken auszunutzen.

Strategiewechsel bei Software-Updates

Bislang veröffentlichte Apple viele Sicherheitskorrekturen gemeinsam mit regulären Versionsupdates, nachdem diese zuvor mehrere Wochen als Beta getestet worden waren. Die neue Vorgehensweise deutet darauf hin, dass das Unternehmen künftig häufiger einzelne Sicherheitsupdates außerhalb des üblichen Veröffentlichungsrhythmus bereitstellen könnte.

Ein Update auf die aktuelle Software-Version wird in diesem wie in allen Fällen also dringend empfohlen. Ihr könnt den Download unter EInstellungen > Allgemein > Softwareupdate anstoßen.