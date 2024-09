Home iPad Für günstigere iPads: Apple arbeitet an neuem Magic Keyboard

Das Magic Keyboard soll es bald auch für die günstigeren iPads in einer neuen Variante geben. Die wird zwar weniger edel als das neue Top-Modell für das iPad Pro, aber die F-Tasten-Reihe soll es trotzdem erhalten.

Apple möchte sein Sortiment an Tastaturen für seine iPad-Palette offenbar weiter ausbauen. Erst dieses Jahr hatte Apple ein neues Magic Keyboard für das iPad Pro gebracht, es verfügt über eine Aluminiumoberseite und einen stolzen Preis. Außerdem ist es mit den neuesten iPad Pro-Modellen kompatibel und mit anderen Varianten nur schwer zu kombinieren. Nun will Apple auch für die günstigeren iPad-Versionen eine neue Tastatur bringen, schreibt Mark Gurman von Bloomberg.

Neues Keyboard kommt wohl irgendwann 2025

Dieses neue Magic Keyboard soll für die Arbeit an den günstigeren iPad-Varianten iPad Air sowie dem Einsteiger-iPad gedacht sein. Aluminium findet man hier vergebens, so Gurman in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters, dafür werde es auch hier die F-Tasten-Reihe geben.

Diese neue Tastatur werde Apple bis Mitte nächsten Jahres auf den Markt bringen, so der Redakteur von Bloomberg weiter – mutmaßlich dann auch zu einem günstigeren Preis, sowie natürlich mit einem USB-C-Anschluss.

Wem die Preise, die Apple für seine Tastaturen aufruft, zu hoch ausfallen, findet eine recht große Auswahl ebenfalls guter Keyboards bei diversen Zubehöranbietern.

