Für August 2025 bekommt Apple Arcade vier neue Spiele

Dienste sind für Apple mittlerweile der Wachstumstreiber und dazu zählt auch Apple Arcade. Der Dienst ist vielleicht nicht das, was man sich erhoffte, der Hersteller bleibt hier am Ball. Deshalb dürfen sich Abonnenten auf insgesamt vier neue Spiele freuen.

Vier neue Spiele

Apple hat in den vergangenen Jahren die Rahmenbedingungen optimiert, so lassen sich am Mac, iPhone, Apple TV und iPad spielend leicht externe Controller via Bluetooth koppeln. Apple Arcade soll dazu das notwendige Futter liefern und ab dem 07. August wird es vier neue Spiele geben:

Everybody Shogi

Everybody Shogi ist eine wunderschön neu interpretierte Version des traditionellen japanischen Strategiebrettspiels. Mit farbenfrohen Grafiken, intuitiver Steuerung und fesselnden Rätsel-Levels bietet das Spiel eine unterhaltsame und dennoch strategische Einführung in das Shogi-Spiel. Spieler können sich täglich neuen Herausforderungen stellen, einzigartige Figurenentwürfe freischalten und individuelle Decks zusammenstellen. Mit Echtzeit-Matches gegen Spieler aus aller Welt und nahtlosem Crossplay zwischen verschiedenen Geräten lädt Everybody Shogi alle dazu ein, die Tiefe des Shogi-Spiels in einer farbenfrohen und freundlichen Welt mit rasantem Gameplay zu entdecken.

Play-Doh World

Play-Doh bringt mit Play-Doh World seine Magie in den digitalen Raum und ermöglicht es Spielern, eigene Charaktere zu gestalten und ihnen Leben einzuhauchen. Von der Erfindung wilder Zootiere bis zum Stylen ausgefallener Frisuren im Salon – jedes Detail dieses farbenfrohen Universums reagiert auf die kreativen Ideen der Spieler. Mit Dutzenden interaktiven Bereichen, sammelbaren Play-Doh-Sonderfiguren und regelmäßigen Content Updates bietet Play-Doh World kreative Aktivitäten und fantasievolles Spielen ohne Grenzen – und das alles in einer sicheren, werbefreien Umgebung.

Worms Across Worlds

Worms Across Worlds ist die nächste Evolutionsstufe der preisgekrönten Spieleserie. Als Professor Worminkles Experimente die Realität bedrohen, finden sich die beliebten wirbellosen Krieger in fünf völlig unterschiedlichen Dimensionen wieder. In diesem strategischen rundenbasierten Actionspiel jagt man den verrückten Wissenschaftler durch verschiedene Welten. Ob im Alleingang oder in epischen vier Team-Multiplayer-Schlachten – jede Herausforderung und jede Dimension bringt die Spieler dem Ziel näher, den Professor auf seinem Pfad der Zerstörung zu stoppen.

Let’s Go Mightycat!

Eine ganz normale Katze wird zu einem galaktischen Helden, als ein allmächtiges Wesen sie in den liebenswertesten Eroberer des Universums verwandelt. In diesem Spin-off des erfolgreichen Tower-Defense-Spiels The Battle Cats kann man seine heldenhafte Katze mit stylischen Umhängen individuell gestalten, interstellare Freunden retten und Mightycat durch farbenfrohe intergalaktische Level steuern. Mit einer Vielzahl herausfordernder Rätsellevel bringt jeder Fingertipp die Gamer dem ultimativen Ziel näher: alle Planeten des Universums unter die niedliche, aber mächtige Pfote des Katzenimperiums zu bringen.

Was kostet Apple Arcade?

Apple Arcade kostet nun monatlich 6,99 Euro und weist nun deutlich mehr als 200 verschiedene Titel auf. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte Apple zudem einige namhafte Blockbuster-Games zu Apple Arcade herüberholen. Wichtig zu wissen, hier gelistete Spiele dürfen weder Werbung noch zusätzliche In-App-Käufe enthalten.