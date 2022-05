Home Apps Für Apfelpage-Leser: 2 Monate über 6.000 Magazine & Zeitungen für 1,99€

Für Apfelpage-Leser: 2 Monate über 6.000 Magazine & Zeitungen für 1,99€

Verfasst von Lukas Gehrer // 7. Mai 2022 um 12:09 Uhr // Apps // Apps, Readly // Kommentare deaktiviert für Für Apfelpage-Leser: 2 Monate über 6.000 Magazine & Zeitungen für 1,99€

Immer weniger Leute gehen tatsächlich noch in den Kiosk, um das Lieblingsmagazin zu kaufen. Vielmehr ist das digitale Abo auf dem Vormarsch. Wenn man jedoch an mehreren Zeitungen, Magazinen und Zeitschriften interessiert ist, läppert sich der Preis sehr schnell. Mit der Flatrate von Readly hat das ein Ende: Ihr zahlt nur einen monatlichen Preis und könnt auf alle verfügbaren Titel zugreifen – und das sogar offline. Ausprobieren könnt ihr Readly zwei Monate für nur 1,99 Euro. Das ist weniger, als die Einzelausgabe so mancher Regionalzeitung kostet.

Ihr kennt es aus dem Musik- oder Film-Streaming: Statt digitale Inhalte für viel Geld zu kaufen, entrichtet man eine monatliche Gebühr und kann auf eine große Sammlung ohne jegliche Zusatzkosten zugreifen. Ähnlich ist es bei Readly. Hier könnt ihr über 6.000 Magazine, Zeitungen und Zeitschriften lesen und zahlt nur einen Monatsbeitrag. Mit unserem Apfelpage-Angebot könnt ihr Readly für zwei Monate testen und zahlt lediglich 1,99 Euro statt zweimal 9,99 Euro. Außerdem: keine Bindung, kein automatisches Abo.

Alle Technik-Fans werden sich über beliebte Titel wie CHIP oder MacLife freuen. Aber auch Auto- sowie Lifestyle-Magazine oder absolute Nischenzeitschriften bietet euch Readly zum günstigen Flatrate-Preis. Auch zahlreiche regionale und internationale Zeitungen könnt ihr lesen. Natürlich sind auch Top-Zeitungen aus Österreich und der Schweiz dabei.

Seit neuestem hat Readly auch eine Funktion, die euch intelligente Vorschläge für neue Titel basierend auf euren bisherigen Favoriten macht. Alle Apple-Nutzer werden sich auf eine optimierte Browser-Ansicht sowie eigene iOS-/iPadOS-Apps freuen. Für reguläre 9,99 Euro im Monat erhaltet ihr den uneingeschränkten Zugriff auf die aktuellen und archivierten Ausgaben von insgesamt über 6.000 Medien.

Bei exklusiven Partnern wie Apfelpage erhalten Neukunden ein sehr attraktives Angebot, um Readly unverbindlich und zu absoluten Sonderkonditionen testen zu können. Wer sich über unseren Link registriert, erhält zwei Monate uneingeschränkten Zugang auf alle Readly-Titel für einen Preis von 1,99 Euro. Wer das Abo nicht verlängern möchte, kann dies ohne Probleme vor Ende der Laufzeit kündigen. Ansonsten zahlt ihr immer nur für einen weiteren Monat. Ihr habt also keinerlei Risiko!

-> Zum Apfelpage-Deal: 6.000+ Titel für 1,99 € zwei Monate testen (ohne Bindung)

Welche Titel erwarten euch bei Readly?

Wer viel liest, ist mit Readly wirklich gut beraten. Der digitale Kiosk ist schier unendlich groß und bietet für sämtliche Interessensgebiete das passende Magazin, eine spannende Zeitschrift für unterwegs oder die Lieblingszeitung zum Morgenkaffee.

Unsere Favoriten aus der Tech-Welt

PC-Welt

Macwelt Spezial

CHIP

MacLife

Connect

PC Magazin

PCtipp (CH)

ComputerBild

… und weitere

Weitere Top-Magazine

Men’s Health

Women’s Health

Sport BILD & Auto BILD

FORBES

TIME Magazine

Cosmopolitan

Playboy

Auto Motor und Sport

StartupValley

… und andere

Beliebte Zeitungen

Die WELT & Die WELT am Sonntag

NZZ am Sonntag

Die Presse

Der Standard kompakt

Z. & B.Z. am Sonntag

BILD

…

Was macht Readly so besonders?

Die obigen Titel stellen nur eine kleine Auswahl dessen dar, was ihr bei Readly tatsächlich lesen könnt. In Deutschland, Österreich und der Schweiz erhaltet ihr das größte Flatrate-Angebot für Zeitungen und Magazine. Neben den über 6.000 Titeln (national und international) hat Readly aber noch einiges mehr zu bieten:

Discovery-Funktion für intelligente Vorschläge neuer Medien

für intelligente Vorschläge neuer Medien Multi-User für bis zu fünf Zugänge

für bis zu fünf Zugänge Offline-Funktion zum Lesen für unterwegs ohne Internet

zum Lesen für unterwegs ohne Internet Textsuche im gesamten Sortiment

im gesamten Sortiment Mobile Apps und Browser-Clients

und Riesiges Archiv zum Lesen älterer Ausgaben

Exklusiv auf Apfelpage: Readly 2 Monate für 1,99 Euro testen

Hier nochmals alle Informationen zu unserem besonderen Deal: Im Moment könnt ihr Readly für den Preis einer Einzelausgabe eurer Zeitung testen. Für nur 1,99 Euro (oder 1.95 CHF) erhaltet ihr uneingeschränkten Zugriff auf das gesamte Readly-Sortiment. Das Angebot bekommt ihr aber nur über unseren Partnerlink!

Der Deal ist für euch ohne jegliches Risiko. Readly könnt ihr nämlich zum Ende der Test-Laufzeit oder anschließend monatlich kündigen.

-> Zum Apfelpage-Deal: 6.000+ Titel für 1,99€ zwei Monate testen (ohne Bindung)

