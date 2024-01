Home Featured Frohes neues Jahr!

Liebe Leser! Wir, die Redaktion von Apfelpage.de und das Team von WakeUp Media, wünschen euch einen gelungenen Start in 2024.

Für das neue Jahr Gesundheit, Freude und Glück.

2023 ist zu Ende, ein neues Jahr beginnt. Wir freuen uns über die Wertschätzung vieler Leser für unsere Arbeit und darüber, dass wir es geschafft haben, unseren Journalismus ein weiteres Jahr kostenlos und in unserer App weitgehend werbefrei interessierten Lesern anbieten zu können.

Gute Vorsätze

Für 2024 haben wir uns vorgenommen, euch weiterhin fundiert und unabhängig über Apple und seine Produkte zu informieren und darüber hinaus einen Blick über den Technik-Tellerrand zu bieten, der relevante Entwicklungen der Branche verfolgt und einordnet.

Unsere Wünsche

Von unseren Lesern wünschen wir uns für das neue Jahr reinen respektvollen, gemäßigten Umgang miteinander, etwa in den Kommentaren zu unseren Artikeln.

Niemand sollte sich auf eine Weise äußern oder verhalten, die er von anderen Menschen nicht gerne erleben würde.

Be excellent to each other!

