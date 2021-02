Home Apple „For all Mankind“: Zweite Staffel ab heute mit erster Folge auf Apple TV+

„For all Mankind“: Zweite Staffel ab heute mit erster Folge auf Apple TV+

Die Apple TV+-Serie „For all Mankind“ ist in ihre zweite Staffel gestartet. Anders als zum Start der Ausstrahlung Ende 2019, wird in der neuen Staffel nur jede Woche eine neue Folge bereitgestellt, wie das inzwischen bei vielen Serien der Fall ist. Die zweite Staffel spielt nach einem deutlichen Zeitsprung in einer alternativen Geschichte.

Apples Originalserie „For all Mankind“ ist heute in die zweite Staffel gestartet. Diese geht deutlich später als geplant auf dem Streamingdienst von Apple auf Sendung, Grund dafür waren die nach wie vor anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Die zweite Staffel spielt nach einem deutlichen Zeitsprung in den 80er Jahren, allerdings einer alternativen Zeitlinie, die auf der ersten Staffel aufbaut. Der Mond wird zum Schauplatz internationaler Verwicklungen, die schlussendlich auch den Weltfrieden gefährden können.

Neue Folgen gibt es immer am Freitag

In der zweiten Staffel werden neue Folgen wie inzwischen üblich immer am Freitag auf Apple TV+ zur Verfügung gestellt. Zum Start gibt es auch nicht wie zu Beginn drei Folgen, nur die erste Episode kann heute schon geschaut werden. Eine dritte Staffel der Serie ist bereits bestellt.

Zudem hat Apple zeitgleich zum Start der neuen Staffel auch einen begleitenden >Podcast zur Serie aufgelegt, Apfelpage.de berichtete. Es ist Apples erster Original-Podcast und es wird vielleicht nicht der letzte bleiben. Die ebenfalls sendungsbegleitende AR-App ist aktuell nicht für Nutzer in Deutschland verfügbar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!