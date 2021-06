Home Apple Watch Fitness+: Apple zeigt versehentlich neues Feature

Im Zuge der WWDC hatte Apple versehentlich ein Video veröffentlicht, auf dem ein bisher noch nicht gezeigtes Feature innerhalb der Mindfulness-App in watchOS 8 zu sehen war.

In dem besagten Video wurde für kurze Zeit ein Bild eingeblendet, auf dem diverse Apple-Geräte samt einer ihrer Funktionen zu sehen waren. Auf einer der Apple Watches sei jedoch laut Medienberichten erkennbar gewesen, dass innerhalb der Mindfulness-App ein Feature existiere namens „Fitness+ Audio Meditations“. Dieses wurde allerdings bislang noch nicht offiziell angekündigt.

Apple plant womöglich, mit Meditations-Apps gleichzuziehen

Schon jetzt bietet das Fitness+-Abo Zugang zu einer Funktion namens „Time to Walk“, bei der man einen Workout absolvieren kann, der dann mit Audio untermalt wird. Dabei werden zum Beispiel Geschichten oder Songs von bekannten Künstlern oder Musikern abgespielt. Daher deutet einiges darauf hin, dass Fitness+ Audio Meditations eine Erweiterung dieser Funktion sein wird.

Darüber hinaus existieren bereits Meditations-Apps wie beispielsweise Headspace, die es Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, Übungen unter Anweisung durchzuführen. Demzufolge ist es durchaus möglich, dass diese neue Funktion in watchOS 8 eine direkte Konkurrenz zu diesen Apps darstellen soll.

Video inzwischen nicht mehr zugänglich

Zwischenzeitlich hat Apple das entsprechende Video entfernt und es durch eine Version ersetzt, in der kein neues Feature von Fitness+ zu sehen ist. Dies lässt sich so deuten, dass der Konzern die neue Funktion zu einem späteren Zeitpunkt separat vorstellen möchte, beispielsweise kurz bevor watchOS 8 endgültig veröffentlicht wird.

Apple Fitness+ ist aktuell nicht in Deutschland verfügbar.

