Fit für iOS 15: Sparkasse und DKB bereiten ihre Apps vor

Ein neues iOS heißt zwangsläufig auch immer, dass Banking-Apps ein Update brauchen: Die Sparkasse hat ihre App vor kurzem fit für das neue Betriebsystem gemacht. iOS 15 wird in in wenigen Tagen für alle Nutzer zur Verfügung gestellt.

Banking unter iOS, das bedarf grundsätzlich immer des reibungslosen Zusammenspiels der Apps der diversen Kreditinstitute mit dem Betriebssystem. Mehr noch als in anderen Bereichen, kommt es hier in der Zeit vor der Einführung neuer Hauptversionen zu gewissen Spannungsschmerzen. Die Banking-Apps brauchen regelmäßig Updates, um auch mit dem neuen großen Update noch reibungslos zu funktionieren, weil etwa Apple Details an den Sicherheitsmechanismen geändert hat.

Die Sparkasse hat ihre App bereits fit für iOS 15 gemacht: Ist wenigen Tagen steht die App der Sparkasse in der Version 5.13.0 im App Store zur Verfügung.

In den Notizen zum Update der Sparkasse-App (Affiliate-Link) heißt es:

Mit diesem Update machen wir Ihre Banking-App fit für das kommende Betriebssystem-Update. Damit läuft weiterhin alles reibungslos rund ums mobile Banking.

Auch die DKB macht ihre App iOS 15-fest

Damit kann die Sparkassen-App auch in der Beta von iOS 15 genutzt werden, was bis jetzt nicht der Fall war. iOS 15 und iPadOS 15 erscheinen am Montag, den 20. September, Apfelpage.de berichtete.

Auch die Deutsche Kreditbank hat ihre (noch) primäre Banking-App zwischenzeitlich iOS 15-fit gemacht.

Wie sieht es mit anderen Banken aus? Wir sammeln unter diesem Beitrag eure Erfahrungen.

