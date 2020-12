Home Apps Final Cut Pro, iMovie und Clips mit Update für Social Media-Kompatibilität und Stabilitätsverbesserungen

Final Cut Pro, iMovie und Clips mit Update für Social Media-Kompatibilität und Stabilitätsverbesserungen

Apple hat einige Updates für seine diversen Videoschnittprogramme veröffentlicht. Final Cut Pro, iMovie, Compressor und Clips können jetzt auch Inhalte mit YouTube, Facebook und Vimeo teilen. Außerdem wurden verschiedene Fehler beseitigt.

Apple hat einige seiner Kreativ-Tools mit Updates versorgt. Die Apps Final Cut Pro (Affiliate-Link), iMovie, Compressor und die Einsteiger-App Clips können jetzt Inhalte mit verschiedenen sozialen Netzwerken teilen, Apple beschreibt diese Funktionen in einem entsprechenden Supportdokument. Weiterhin wurden diverse Fehler beseitigt.

Updates auch für iOS-Versionen

Unterdessen gab es auch ein Update für iMovie (Affiliate-Link) unter iOS. Die neueste Version korrigiert nach Angaben von Apple die verschiedenen folgenden Probleme:

• Behebung eines Problems, bei dem Text nach dem Zurücksetzen eines Titels oder Ändern der Schrift ausgeblendet wurde

• Behebung eines Problems, bei dem Text in Titeln falsch skaliert wurde oder nach dem Ändern des Titelstils nicht mehr bearbeitet werden konnte

• Behebung eines Problems, bei dem „Widerrufen“ nach dem Ändern der Farbe des Titeltextes nicht mehr verfügbar war

• Behebung eines Problems, bei dem einige Titeltextzeilen nicht gelöscht werden konnten

• Behebung eines Problems, bei dem die Titelanimation „Erweitern“ nicht wiedergegeben wurde

Für die Einsteiger-App Clips (Affiliate-Link) für iOS hat Apple mit dem jüngsten Updates ebenfalls einige Bugs beseitigt.

• Behebung eines Problems, bei dem der Vordergrundfilter in Selfieszenen bei der Aufnahme in ein Projekt mit HDR-Videoclips in Rot dargestellt werden konnte

• Behebung eines Problems, bei dem die Taste „Abbrechen“ auf dem Share-Sheet bei Verwendung von „Clips“ auf dem iPad inaktiv wurde

