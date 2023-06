Filmemacher: Final Cut Pro soll von Anfang an auf der Vision Pro laufen

Apples Computerbrille Vision Pro wird von Anfang an die Arbeit in Final Cut Pro unterstützen, das zumindest sagt ein Filmemacher, der bereits frühzeitig mit dem Gadget spielen konnte. Er zeigt sich regelrecht überwältigt von den Aussichten und hat auch mit dem Preis, den Apple aufruft, keine Probleme.

Apples kürzlich vorgestellte VR-Brille Vision Pro wird direkt zum Start eine Unterstützung für Final Cut Pro bieten, das zumindest sagt Matti Haapoja. Er ist Filmemacher, hat von Apple frühzeitig Zugang zu Vision Pro bekommen und ist in seinen Äußerungen, die er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geteilt hat, regelrecht überwältigt von den Möglichkeiten.

And editing in Final Cut Pro in AR will be available for launch 👀 editing with eyes and gestures. We freaking finally get to edit minority report styles.

