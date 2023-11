Home Apple Festliche Gefühle: Das Apple-Weihnachtsvideo 2023 ist da

Festliche Gefühle: Das Apple-Weihnachtsvideo 2023 ist da

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 22. November 2023 um 15:07 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Es ist mittlerweile zur Tradition geworden, dass große Firmen spezielle Werbeclips zu Weihnachten herausbringen. Auch Apple tut das regelmäßig, knapp einen Monat vor Heiligabend ist es nun so weit. Unter dem Titel „Fuzzy Feelings | Apple Holiday Film“ hat Apple sein diesjähriges Weihnachtsvideo veröffentlicht.

Der fast vier-minütige Film ist auf Apples YouTube-Kanal erschienen. Dieses Jahr hält Apple einen animierten Stop-Motion-Clip für uns bereit, der auf die Feiertage einstimmen soll. Dabei wird die Geschichte einer jungen Frau erzählt, die wohl nicht ganz zufrieden mit ihren Arbeitsleben – inklusive Windows-PC – ist. Daheim lebt sie ihre kreative Seite und erstellt besagten Stop-Motion-Film. Selbstverständlich nutzt sie dafür ein iPhone 15 Pro Max sowie ein MacBook Air.

Shot on iPhone, erstellt mit dem Macbook Air?

Die Nutzung des iPhones wird im „Behind the Scenes“- Video gemeinsam mit einigen Kameraeinstellungen erwähnt, die zum Shooting des Clips genutzt wurden. Dass das Ganze auf einem MacBook Air geschnitten wird, geht ausschließlich aus dem Film hervor. Vermutlich bezieht sich diese Info aber nur auf den Clip im Film, worauf der gesamte Film geschnitten wurde, verrät Apple nicht.

Ohne zu viel spoilern zu wollen, gibt es natürlich ein weihnachtliches Happy End. Doch seht euch den Film einfach selbst an. Außerdem gibt es in diesem Jahr eine Version mit Audiobeschreibung, damit blinde und sehbehinderte Menschen auch in den Genuss des Weihnachtsfilms kommen. Eine deutsche Version gibt es bisher noch nicht, es ist aber gut möglich, dass diese in den nächsten Tagen auf dem deutschen YouTube-Kanal hochgeladen wird.

Wie findet ihr den Film? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

