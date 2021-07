Home Apps Fehlschlag: Twitter streicht seinen Story-Nachbau „Fleets“

Twitter verabschiedet sich von seinen Stories in der Timeline: Der Versuch, es Instagram, Facebook und Snapchat gleichzutun, ist gescheitert. Die Funktion wird insgesamt weniger als ein Jahr verfügbar gewesen sein.

Habt ihr euch zwischenzeitlich an die Stories auf Twitter gewöhnt?

Das war es dann also: Twitter verabschiedet sich von seinen Stories. Der Kurznachrichtendienst hatte versucht, etwas nachzubauen, was zuvor bereits von zahlreichen Messengern angeboten worden war – Stories: Man kennt sie bei Snapchat, Instagram, Facebook und über den Status sogar bei WhatsApp. Inhalte, die in Form von Bildern, Videos und Texten arrangiert, für 24 Stunden sichtbar sind, haben bei diesen Netzwerken hervorragend funktioniert – bei Twitter nicht.

Twitter sucht nach neuen Möglichkeiten, Unterhaltungen der Nutzer zu bereichern

Der Kurznachrichtendienst hat nun offiziell angekündigt, sich von seinen Stories zu verabschieden – bei Twitter nannte man das „Fleets“. Die wird es aber ab dem 03. August nicht mehr geben. Damit wird es diese Funktion für insgesamt weniger als ein Jahr bei Twitter gegeben haben.

Man habe versucht, Nutzern eine neue Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken, doch die sei von den Anwendern nicht angenommen worden, so Twitter. Man werde daher aus den gemachten Erfahrungen lernen und nach weiteren Möglichkeiten suchen, die Unterhaltungen auf Twitter zu verbessern. Denkbar seien etwa Änderungen im Dialog zum Erstellen von Tweets, um diese mit Medien anzureichern.

Werdet ihr die Twitter-Stories vermissen?

