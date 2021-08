Home Apps Facebook holt Anrufe wieder zurück in die Haupt-App

Facebook holt Anrufe wieder zurück in die Haupt-App

Facebook holt die Anruffunktion wieder zurück in die Haupt-App. Nutzer sollen in Zukunft wohl wieder direkt aus Facebook heraus Anrufe in Ton und Bild tätigen können. Dies ist aktuell nur über den Messenger möglich.

Facebook möchte offenbar eine Funktion wieder aus seinem Messenger herauslösen: Die Sprach- und Videoanrufe sollen in Zukunft auch wieder in der Facebook-App möglich sein. Aktuell werde dieses Feature in kleinem Rahmen ausgerollt. Wenige Nutzer in den USA erhielten derzeit die Möglichkeit, Anrufe aus der Facebook-App heraus anzustoßen, erklärte Produktdirektor für den Messenger Connor Hayes. Über die Pläne, das Anruf-Feature wieder in die Haupt-App zurückzuholen, berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg.

Facebook trennte den Messenger vor Jahren heraus

Früher konnten Nutzer für eine Weile Nachrichten sowohl aus der Facebook-App heraus, als auch über den Messenger führen. 2014 wurde dies dann geändert, seitdem laufen Nachrichten mobil einzig über den Messenger. Facebook erklärte damals, dieser Schritt sei nötig, um dem Messenger mehr Platz zum Wachsen und für neue Funktionen zu verschaffen. Tatsächlich erhielt der Messenger seither reichlich neue Features, nicht alle davon werden auch von einer breiten Nutzergruppe genutzt.

Wieso nun die Anrufe wieder in die Mutter-App integriert werden sollen, während Text-Chat weiter einzig über den Messenger möglich ist, bleibt unklar. Unklar ist auch der Zeitrahmen für die Einführung der Neuerung bei allen Nutzern.

In einer weiteren Meldung hatten wir über die Einführung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Anrufen im Messenger berichtet

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!