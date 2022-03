Home Apps Exklusiv auf Apfelpage: 6.000 Magazine & Zeitungen 1 Monat gratis lesen (mit Readly)

Während man die Printausgabe seiner Lieblingsmagazine im gut sortierten Kiosk findet, gibt es die Digitalversion meist nur in Verbindung mit einem Abo. Ist man Vielleser, können sich die monatlichen Ausgaben für Magazin- und Zeitungsabos ganz schön läppern. Nicht so mit der Flatrate Readly. Und heute lest ihr mit unserem Link exklusiv alle 6.000 Medien 1 Monat lang gratis, ohne Bindung! Wer gerne liest, kann nur gewinnen.

Als „Netflix für Zeitschriften“ hilft euch Readly dabei, den Geldbeutel zu schonen: Für einen Flatrate-Betrag könnt ihr über 6.000 Titel lesen. Wer Readly noch nicht kennt, kann mit unserem Apfelpage-Exklusivangebot 30 Tage lang alle Leistungen von Readly testen – ohne Bindung oder Abofalle.

Angefangen bei den großen Technikmagazinen wie CHIP über Lifestyle-Zeitschriften wie Cosmopolitan bis hin zu anderen bekannten Titeln wie AutoMotorSport oder Nischen wie dem Schachmagazin ist alles mit dabei. Seit neuestem sind sogar lokale, nationale sowie internationale Zeitungen wie NZZ am Sonntag, Herald oder die Hamburger Abendblatt Magazine mit von der Partie. Auch die Spezialausgaben des bekannten Wirtschaftsmagazins brand eins sind neuerdings dabei sowie viele neue österreichische Top-Zeitungen wie die Presse.

Neu in der Readly App ist auch die Discovery-Funktion, die euch intelligent neue Medien vorschlägt, die euch gefallen könnten. Die App ist fürs iPhone, iPad und im Browser auf dem Mac angepasst. Für nur 9,99 Euro im Monat erhaltet ihr damit uneingeschränkten Zugang zu den vergangenen und aktuellen Ausgaben der insgesamt über 6.000 Titel.

Nur für ausgewählte Partner wie Apfelpage gibt es aktuell ein besonderes Highlight: Über unseren Link erhalten alle Neukunden einen uneingeschränkten Gratismonat bei Readly. Vor Ende der Laufzeit könnt ihr diesen ohne Wenn und Aber kündigen. Wer im Bereich Technik, Wirtschaft, Politik, Lifestyle, Sport oder Autos gerne liest, hat mit Readly wirklich einen tollen Partner.

→ Zum Exklusivdeal: 6.000 Magazine 1 Monat gratis lesen (ohne Bindung)

Was könnt ihr bei Readly alles lesen?

Wir haben bereits kurz angeschnitten, dass Readly ein enorm großes ‚Zeitungsregal‘ hat. Sowohl Tages- und Wochenzeitungen als auch Magazine und Zeitschriften gehören zur gigantischen Auswahl des schwedischen Unternehmens.

Unsere Technik-Lieblinge

Mac Life

PC Magazin

Connect

CHIP

PCtipp (CH)

Heise Sondermagazine

Wired

ComputerBild

PC-WELT

Macwelt Spezial

HiFi TEST

… und viele weitere

Lesen für mehr Fitness

Men’s Health

Women’s Health

SPORT BILD

RevierSport

… und andere

Andere TOP-Medien und Zeitungen

TIME Magazine

FORBES

Playboy

Cosmopolitan

Profil

Die WELT und WELT am Sonntag

NZZ am Sonntag

Der Standard kompakt

Die Presse

The Independent

B.Z. und B.Z. am Sonntag

BILD / Sport Bild / Auto BILD

Auto Motor und Sport

Automobil Revue

Euro

Börse Online

Tagesspiegel Köpfe

Einfache Börse

StartupValley

Wohnidee

Kochen & Genießen

National Geographic

Gehirn & Geist

Spektrum der Wissenschaft

…

Das Besondere an Readly

In Deutschland, Österreich und der Schweiz kommt Readly mit dem größten Flatrate-Sortiment für Zeitungen und Magazine. Was ihr über Readly ansonsten noch wissen müsst, erfahrt ihr hier ganz kompakt zusammengefasst:

Über 6.000+ Titel national und international

national und international Discovery-Funktion für neue Zeitschriften & Medien

für neue Zeitschriften & Medien Offline-Lesen und Textsuche im gesamten Sortiment

und im gesamten Sortiment Familientauglich : Ein Abo, fünf Zugänge

: Ein Abo, Super Apps für iOS, iPadOS und Android

für iOS, iPadOS und Android Angepasste Browser-Clients für Mac und PC

für Mac und PC Archiv: ebenfalls ältere Ausgaben lesen

Nur auf Apfelpage: Readly 30 Tage lang gratis testen

Wir möchten euch unseren Exklusivdeal nochmals kurz vorstellen: Aktuell erhaltet ihr über unseren Link einen Gratismonat bei Readly – uneingeschränkte Nutzung, ohne jegliche Risiken! Eigentlich habt ihr nichts zu verlieren. Das Angebot ist jedoch nur über unseren Partnerlink aufrufbar.

Wem Readly nicht zusagt, kann jederzeit innerhalb der 30 Tagen online kündigen. Gefällt euch Readly, kostet euch das gesamte Sortiment lediglich 9,99 Euro ab dem zweiten Monat. Auch hier könnt ihr weiterhin monatlich kündigen.

→ Zum Exklusivdeal: 6.000 Magazine 1 Monat gratis lesen (ohne Bindung)

