Eve-App ist in Version 6.2 erhältlich: das ist neu

In den letzten Jahren hat Apple deutlich an der Home-App gewerkelt, doch noch immer ist sie funktional – bestenfalls. Optisch ist das allerdings eher Durchschnitt und hier kommt die gleichnamige App von Eve ins Spiel. Die ist nun in einer neuen Version erhältlich.

Eve-App in Version 6.2

Wer bei einer HomeKit-kompatiblen App viel Wert auf ein ansprechendes Userinterface legt, kommt um die Eve-App nicht herum. Auch funktional ist diese der Home-App deutlich überlegen und wird in Version 6.2 noch einmal aufgemöbelt. Wichtigster Punkt für dieses Update ist aber die Unterstützung für den neuen Eve Play:

Einführung des Eve Play

Mit Eve Play können Sie Musik über AirPlay bequem und in hoher Klangqualität an vorhandene Verstärker, Aktivlautsprecher oder Soundbars streamen. Der High-End-Audioadapter im preisgekrönten Design verbindet Stereosysteme mit Ihrem Heimnetzwerk und ermöglicht die komfortable Musikwiedergabe direkt von Ihren Apple-Geräten. Wenn Sie Ihr Hörerlebnis über AirPlay mit Musikfans in anderen Räumen teilen, sorgt Eve Play für die Synchronisation der Lautsprecher. Audio Sync in der Eve-App gleicht jede Latenz aus, entweder automatisch oder manuell angepasst. Erfahren Sie mehr über Eve Play unter evehome.com/eve-play

Neue Funktionen mit Matter freigeschaltet

Mit einem kostenlosen Firmware-Upgrade für Matter lernt Eve MotionBlinds ein paar neue Tricks: Adaptive Shading verdunkelt Ihren Raum automatisch je nach Sonnenstand und Ausrichtung Ihres Fensters, mühelos konfiguriert über die Eve App für iPhone und iPad. Und wenn Sie Amazon Alexa, Samsung SmartThings oder Google Home als sekundäre Plattform hinzufügen, kann die ganze Familie über ihren bevorzugten Sprachassistenten oder ihre App sofort steuern. Besuchen Sie evehome.com/upgrade, um zu erfahren, wie Sie upgraden können.

Kostenfreies Update

Die App von Eve ist komplett kostenfrei, dementsprechend ist auch das Update kostenfrei. Warum wir Eve generell empfehlen, ist einfach erklärt: Es gibt keine Cloud und es fließen keine Daten ab.

