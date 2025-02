Home iCloud / Services Euer Apple Music im Jahr 2025: Der Replay ist da

Apple Music bietet ab sofort den Replay 2025. Der umfasst eure bislang meist gehörten Songs des Jahres und wird eure musikalischen Neuentdeckungen noch bis Herbst nachzeichnen.

Apple hat den Replay von Apple Music für das Jahr 2025 gestartet. Diese Playlist wird in ihrer finalen Länge 100 Songs umfassen und ist zuBeginn noch etwas kürzer.

Der Replay enthält eure meist gehörten Songs des jeweiligen Jahres. Er wird stets ab Februar verfügbar und entwickelt sich dann über das Jahr weiter.

So findet ihr den Replay

Den Apple Music Replay 2025 findet ihr auf der Startseite in der Musik-App ganz unten. Dort lässt er sich auch zur Mediathek hinzufügen. Jede Woche Sonntag wird er aktualisiert und passt sich so noch an euren Musikgeschmack an. Im Web bei Apple Music findet sich auch eine ausführlichere Version mit statistischen Daten etwa zur Hördauer einzelner Songs und Alben.

Im September wird der Replay dann eingefroren und verändert sich nicht mehr. Apple hat den Apple Music Replay 2019 eingeführt und rückwirkend bis ins Jahr des Starts von Apple Music 2015 respektive des Beginns eures Abos ausgerollt.

