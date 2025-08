Erwartungen übertroffen: Apple-Aktie steigt leicht nach Quartalszahlen

Gestern Abend hat Apple die Quartalszahlen für das eben abgelaufene Q3 des Jahres 2025 vorgelegt. Obwohl handelspolitische Konflikte für finanzielle Schwierigkeiten sorgten, übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten. Die Aktie stieg zwischenzeitlich um drei Prozent.

Mit 94,04 Milliarden US-Dollar steigerte Apple den Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ganze 10 Prozent – und übertraf die Erwartungen der Analysten. An der Börse reagierte das AAPL-Wertpapier vorsichtig. Rund 3 Prozent betrug das Plus nach der Veröffentlichung der Zahlen, aber noch vor der traditionellen Telefonkonferenz mit Tim Cook.

Zölle treffen Apple wie erwartet

Bereits Anfang Mai gab Apple eine vorsichtige Warnung bezüglich des Einflusses der amerikanischen Zollpolitik auf die nun veröffentlichten Quartalszahlen. Damals prognostizierte Tim Cook zusätzliche Belastungen in Höhe von bis zu 900 Millionen US-Dollar – und schloss eine Erhöhung von iPhone-Preisen nicht aus. Die tatsächlichen Auswirkungen in Q3 belaufen sich nun auf 800 Millionen US-Dollar. Für das vierte Quartal schätzt Apple einen finanziellen Mehraufwand in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar.

Eine Preiserhöhung des gesamten iPhone 17-Lineups gilt mittlerweile als sehr wahrscheinlich. Analysten rechnen mit einem Aufschlag von rund 50 US-Dollar.