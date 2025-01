Home iPad Endlich in Deutschland? Neue Mail-App könnte im April durchstarten

Apple Intelligence ist das Verkaufsargument von Apple für iOS 18 und die iPhones der 16er-Reihe. Ein Teil davon betrifft eine neu gestaltete Mail-App, deren wesentliche Funktionen auf Apple Intelligence basieren. Bisher nur unter iOS und in den USA verfügbar, soll sich das bald ändern.

Mark Gurman hat sich in einem Beitrag dazu geäußert und geht von einem Start auf macOS und iPadOS im April 2025 aus. In dem Zusammenhang könnte die überarbeitete Anwendung auch bei uns erscheinen. Apple Intelligence soll weltweit mit iOS 18.4 ausgerollt werden. Das vierte Punktupdate wird ebenfalls im April erwartet, Apfelpage berichtete.

Neue Mail-App bei uns brauchbar?

Apple Intelligence wird dann nach langem Zögern Apples auch in Deutschland verfügbar sein. Die Unterstützung der deutschen Sprache ist damit aber nicht von Beginn an garantiert. In dem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob uns die neue Mail-App von Vorteil sein wird.

Die Kernfunktionen sind neben einem überarbeiteten Design KI-basierte Zusammenfassungen und Antwortmöglichkeiten. Da vermutlich nur ein Bruchteil der deutschen Nutzer auf englisch kommuniziert, stellt sich die Frage, wie Apple Intelligence bei uns implementiert wird.

Möglich wäre eine weltweite Ausbreitung, die nur bei Englisch als eingestellter Gerätesprache zu nutzen ist. Die angekündigte Unterstützung für Deutsch, Französisch und vielen weiteren Sprachen könnte dann schrittweise nachgeliefert werden.

