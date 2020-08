EKG-Feature der Apple Watch startet wohl bald in Südkorea

Die Apple Watch wird wohl auch bald in Südkorea das EKG schreiben können. Die Uhr erhielt jetzt die entsprechende Zulassung von den zuständigen Stellen. Die EKG-Funktion ist eine medizinische Anwendung, ihre Zulassung bedarf daher in allen Ländern einer mehr oder weniger aufwendigen Zertifizierungsprozedur.

Apple wird wohl bald auch den Nutzern einer Apple Watch in Südkorea das EKG-Feature anbieten können. Das südkoreanische Ministerium für die Sicherheit von Medikamenten und medizinischen Produkten hat eine entsprechende Zulassung für die Apple Watch erteilt, das geht aus Berichten südkoreanischer Medien hervor. Die EKG-App könnte damit im Rahmen eines der nächsten Updates von watchOS für die Nutzer in Südkorea freigeschaltet werden.

Die Zulassung der EKG-Funktion ist ein komplexer Prozess

Die EKG-Funktion hatte Apple mit der Apple Watch Series 4 eingeführt und zunächst war das Feature nur in den USA zu nutzen, hier hatte Apple im Vorfeld des Marktstarts bereits eine Zulassung bei der zuständigen FDA beantragt, dennoch ging es nicht sofort los, als die Uhr in den Verkauf ging. Anfänglich war befürchtet worden, eine Zulassung für Deutschland könnte sich ewig hinziehen, am Ende dauerte es dann zwar eine Weile, aber ganz eindeutig nicht ewig, bis es so weit war.

Zuletzt war die Funktion auch für Nutzer in Japan und Brasilien freigeschaltet worden.

Seit ihrer Einführung hat die EKG-Funktion bereits zahlreichen Nutzern mutmaßlich das Leben gerettet, indem sie diese auf bislang unentdeckte Herzfehler aufmerksam machte, wir hatten etwa hier darüber berichtet.

