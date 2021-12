Home Apps Ein Update für Outbank: Das ist neu

Heutzutage ist es eher übliche Praxis, dass man mindestens zwei Bankkonten oder sogar mehr hat. Die wollen natürlich auch verwaltet werden und hier bieten sich sogenannte Multibanking-Apps an. Eine davon ist Outbank und deren Entwickler haben ein neues Update veröffentlicht. Wir klären auf, was neu ist.

Outbank intensiviert die Verzahnung mit Docutain

Abseits des Eigentümerwechsels, gibt es aber auch eine Funktion, die besonders erwähnenswert ist. Outbank bietet eine native Integration in das Dokumentenverwaltungssystem von Docutain an. Dies ist besonders für allen datenschutzsensiblen Nutzer interessant, da es sich um ein deutsches Unternehmen handelt, das diese Daten verschlüsselt und nach deutschem Datenschutzrecht in ihre eigene Cloud packt. Nun wird die Verzahnung zwischen Outbank und Docutain intensiviert, wie die Release-Notes aus dem App Store zeigen:

Neu:

Wir stellen den nächsten Schritt unserer Kooperation mit Docutain vor:

Ab sofort kannst du deine in Docutain hinterlegten Rechnungen und Belege nachträglich mit deinen Umsätzen in Outbank verknüpfen – genauso wie deine Vertragsunterlagen mit den Verträgen.

Suchst du nach Unterlagen für deine Steuererklärung? Suche einfach nach dem Umsatz / Vertrag in Outbank und öffne das verknüpfte Dokument in Docutain.

In Docutain sind deine Dokumente und Daten genau so sicher wie in Outbank: verschlüsselt auf deinem Endgerät gespeichert.

Verbesserungen und Fixes:

Weitere kleine Fehlerbehebungen und Crashfixes.

Update kostenfrei

Das Update kann ab sofort kostenfrei geladen werden und steht sowohl für iPhone, iPad als auch den Mac zur Verfügung. Wer noch kein Kunde ist, kann sich die App ebenfalls kostenfrei laden. Doch im Zuge des Eigentümerwechsels kündigten die neuen Besitzer an, im Laufe des kommenden Jahres ein Abomodell einzuführen. Wie das im Detail gestaltet ist, wollte man bisher noch nicht verraten.

