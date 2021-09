Home Apps Echt nützlich: WhatsApp bringt Text-Transkript von Sprachnachrichten

Echt nützlich: WhatsApp bringt Text-Transkript von Sprachnachrichten

WhatsApp bringt bald ein extrem nützliches Feature zur effektiveren Nutzung von Sprachnachrichten, das viele Nutzer schon lange vermissen: Die Verschriftlichung von Sprachnachrichten. Erhaltene Memos können Nutzer sich dann in Textform durchlesen, wenn sie gerade keine Zeit haben, eine Sprachnachricht anzuhören. Die neue Funktion ist aktuell in der Beta.

Diese Funktion haben Nutzer von WhatsApp schon lange vermisst: Ein Transkript von Sprachnachrichten zum Nachlesen in Schriftform. Bis jetzt lässt sich dies nur auf Umwegen und wenig nutzerfreundlich realisieren. Technisch umsetzbar ist die Funktion allerdings schon lange, Amazon bietet das Feature etwa seit Jahren in der Alexa-App. Dort können Alexa-App- und Echo-Nutzer sich gegenseitig ebenfalls Sprachnachrichten schicken und standardmäßig wird zuerst eine Textversion der erhaltenen Nachricht angezeigt.

Transkript erfolg rein lokal auf dem Gerät

Die neue Funktion zeigt sich aktuell in Betas von WhatsApp. Hierfür wird unter iOS Apples Schnittstelle zur Nutzung von Spracherkennung genutzt. Die Verarbeitung der Daten erfolg lokal auf dem Gerät, WhatsApp bekommt sie nicht zu sehen.

Der Nutzer wird in der Lage sein, auch zu einer bestimmten Zeitmarke in einer Memo zu springen und das Transkript ab dort zu lesen. Die transkribierten Daten landen in der WhatsApp-DAtenbank des Nutzers, die bald auch Ende-zu-Ende-verschlüsselt in der iCloud gesichert werden kann, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Wann die neue Transkript-Funktion für alle Nutzer von iOS und Android verfügbar wird, ist noch nicht bekannt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!