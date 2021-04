Home Deals E-Book der Woche: „Auf Dich war ich nicht vorbereitet“ für 1,99€ kaufen

Es ist Samstagabend und die Hausarbeit ist erledigt, genauso wie der Wocheneinkauf. Es ist also Zeit für Entspannung. Und neben Filmen schauen oder auf der Konsole zu daddeln könnte man auch ein Buch lesen. Genau dafür haben wir wieder den Pageturner, wie Apple seine wöchentliche E-Book-Empfehlung bezeichnet. Werfen wir einen gemeinsamen Blick darauf, was euch erwartet.

Haben Sie schon einmal daran gedacht, auf Handy, Facebook, Instagram und twitter zu verzichten? Also eine Digital Detox, eine digitale Diät, zu machen? Genau dies tut Daisy, die Protagonistin in Anna Bells neuer romantischer Liebes-Komödie – allerdings gegen ihren Willen. Denn die Londonerin Daisy liebt nichts so sehr wie ihre Social-Media-Kanäle und ist in jeder freien Minute online. Ihre Facebook-Fassade strahlt in perfektem Glanz. Und auch auf der Arbeit ist sie ununterbrochen online und für jedermann erreichbar – bis sie erschöpft zusammenbricht. Daisys Schwester Rosie beschließt, dass es nun endgültig reicht und verfrachtet Daisy kurzerhand aufs Land. Dort soll sie fernab von WLAN und Handynetz einen Digital-Entzug machen. Obwohl Daisy anfangs einiges versucht, um online zu gehen, gefällt ihr das Landleben immer besser. Und als der schweigsame Nachbar Jack beginnt, Ihr Briefe anstatt Mails zu schreiben, ist das fast schon romantisch….

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book noch heute zu einem Sonderpreis von 1,99€ zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

