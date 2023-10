Home Gerüchte Drei Modelle: Bringt Apple morgen neue iPads?

Das iPad-Lineup soll unmittelbar vor einem Update stehen. Gleich drei Modelle könnte Apple aktualisieren und zwar noch in dieser Woche. Die Neuerungen werden allerdings schmal ausfallen, entsprechend wird es keine Eventpräsentation geben.

Apple soll kurz davor stehen, neue iPad-Modelle vorzustellen, das geht aus einem Bericht von Supercharged hervor. Danach werde Apple bereits morgen verschiedene Aktualisierungen vorstellen. Gleich drei Modelle könnte Apple in einer neuen Auflage in den Verkauf bringen, heißt es.

Neue iPads per Pressemitteilung

Dabei soll es sich um das iPad mini und das iPad Air handeln, so der Bericht. Auch das Einsteiger-iPad könnte leicht aktualisiert werden.

Alle neuen Modelle sollen tatsächlich nur geringfügig aufgerüstet werden. So werde das iPad mini in der neuen Version, wie schon zuvor erwartet worden war, den A16-Chip erhalten. Das iPad Air, aktuell mit dem M1-Chip ausgestattet, wird auf den M2 aktualisiert, so heißt es.

Welche Neuerungen das iPad 11 erhalten soll, bleibt unklar. Laut der Berichte wird Apple die neuen Modelle im Rahmen einer Pressemitteilung vorstellen, was durchaus plausibel klingt. Eine weitere Keynote im Oktober wird Stand jetzt nicht erwartet und größere Neuerungen im iPad-Lineup wird es wohl erst mit dem iPad Pro 2024 geben, das im Frühjahr vorgestellt werden könnte.

Sind neue Modelle von Einsteiger-iPad, iPad Air oder iPad Mini für euch interessant? Teilt eure Gedanken gern in den Kommentaren.

