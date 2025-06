Dreame stellt L40 Ultra AE als Angriff für die gehobene Mittelklasse vor

Der Markt bei Staub-Wischrobotern ist unglaublich volatil, ständig kommen neue Modelle, neue Hersteller mit neuen Ansätzen und aggressiven Preisen auf den Markt. Etablierte Hersteller müssen sich also strecken, wollen sie Marktanteile behalten. In den letzten Monaten stand besonders die Mittelklasse im Fokus, nun setzt Dreame zum Gegenschlag an und stellt den L40 Ultra AE vor.

Laut Hersteller einzigartige Ausstattung in der Preisklasse

Optisch orientiert sich der L40 Ultra AE am regulären L40 Ultra, der einen optisch soliden Eindruck macht. Doch es sind die inneren Werte, die das Modell laut Dreame in der Preisregion einzigartig machen. Als einziger Saugroboter seiner Preiskategorie bietet der L40 Ultra AE eine 75 °C‑Heißwasser‑Selbstreinigung an. Vier individuell einstellbare Temperaturstufen entfernen hartnäckige Verschmutzungen wie Fett und klebrige Rückstände und halten die Wischmopps stets frisch. Ein eingebauter Kalkschutz verhindert Ablagerungen für dauerhaft reibungslosen Betrieb. Mit einer Saugleistung von 19.000 Pascal und einer Weiterentwicklung seines Vormax™‑Saug­systems sollen Krümel, Staub und Haare auf Fliesen, Laminat, Dielen oder Teppichen eine Chance haben.

Optimierungen beim Luftkanal sollen dafür sorgen, dass der Luftstrom gleichmäßiger auftritt und in Kombination mit den Optimierungen bei der Geräuschentwicklung bei laufenden Fernseher kaum noch wahrnehmbar sein. Einer der Mops kann seitlich auf bis zu 4 cm ausgefahren werden und soll nahezu lückenlos an Kanten und schwer zugängliche Stellen sauberwischen. Bei der Navigation setzt der Hersteller auf sein 3DAdapt™‑Hindernisvermeidung und Pathfinder™‑Smart‑Navigation was über 120 Gegenstandsarten erkennen und effiziente Routen planen soll, selbst in unaufgeräumten Räumen.

Preise und Verfügbarkeit

Die automatische Heißwasserreinigung der Station nach der Reinigung ist in Kombination mit der UVP von 699,00 Euro tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal, der Z10 von Narwal kostet mit ähnlicher Leistung bei geringerer Saugleistung derzeit knapp 800 Euro. Das Modell ist, abhängig vom Vertriebskanal in Schwarz oder Weiß verfügbar.

