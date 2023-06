Home Sonstiges Disney+ kündigt „Ashoka“ für August 2023 an

Disney+ kündigt „Ashoka“ für August 2023 an

Der Markt der Videostreamingdienste ist äußerst volatil: musste Netflix gegen Ende 2022 Federn lassen, trifft es nun Disney+. Um das Ruder herumzureißen, strafft der Streamingdienst sein Portfolio und kündigt den langersehnten Start der neuen Star-Wars-Serie „Ashoka“ an.

„Ashoka“ kommt gegen Ende August zu Disney+

Die Figur Ashoka Tano, eine ehemalige Jedi-Schülerin von Anakin Skywalker, tauchte erstmals 2008 im Film „The Clone Wars“. Auch in der gleichnamigen Zeichentrickfilm-Serie nahm Ashoka einen wichtigen Platz ein. Spätestens nach dem Gastauftritt in der Serie „The Mandalorian“ war klar, dass Ashoka eine eigene Serie bekommt. Nun kündigte Disney+ den Start des Spin-Offs an. Konkret soll die erste Folge am 23. August 2023 anlaufen. Einen ersten Teaser stellte Disney+ ebenfalls bereit.

Wir gehen davon aus, dass Disney+ an der wöchentlichen Ausstrahlung festhält – auch, um den derzeitigen Schwund an Abonnenten zumindest zu verlangsamen.

Worum geht es in „Ashoka“?

Die Serie ordnet sich chronologisch zwischen dem Ende der zweiten Staffel von „The Mandalorian“ und der ersten Staffel von „The Book of Boba Fett“ ein. Inhaltlich greift die Serie jedoch an „Star Wars Rebel“ an. Dementsprechend werden wir einige Figuren wie Sabine Wren, Hera Syndulla und Co. wiedersehen.

