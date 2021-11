Home Sonstiges Disney+ hat nun über 118 Millionen Abonnenten

Disney+ hat nun über 118 Millionen Abonnenten

Disney+ hat seine aktuellen Quartalszahlen bekannt gegeben und dabei hinsichtlich der Abonnentenzahlen einen neuen Meilenstein erreicht, wenngleich sich das Wachstum im letzten Quartal geradezu bescheiden ausnimmt.

Disney+ kommt nun auf über 118 Millionen Abonnenten

Rund zwei Jahre nach Marktstart, interessanterweise zum nahezu gleichen Zeitpunkt wie Apple TV+ gestartet, weist Disney+ im November 2021 nun über 118 Mio. Abonnenten auf, wie aus den aktuellen Quartalszahlen von Disney hervorgeht. Damit konnte der Dienst auch im zweiten Jahr in Folge ein beeindruckendes Wachstum vorlegen, wenngleich die Fabelzahlen aus dem ersten Jahr nicht aufrechterhalten konnte. Im November 2020 konnte Disney+ nach einem Jahr bereits knapp 74 Millionen zahlende Zuschauer vorweisen.

Damit hat Disney+ all seine Erwartungen bereits jetzt übertroffen. Ursprünglich waren 60 bis 90 Millionen Abonnenten für Ende 2024 anvisiert. Diese Marke hat man längst pulverisiert, nun strebt man rund 260 Millionen Abonnenten zu Ende 2024 an. Damit würde man auch Netflix überholen, der Pionier kann aktuell knapp 214 Mio. Nutzer vorweisen.

Wachstum durch Kooperationen

Das letzte Quartal jedoch war nicht mehr ganz so erfolgreich, man konnte lediglich 2,1 Millionen Abonnenten hinzugewinnen. Außerdem sei hier angemerkt, dass Disney+ für sein Wachstum durchaus aggressiv auf verschiedene Kooperationen setzt. In den USA ist hier hauptsächlich Hulu zu nennen, in Deutschland hat man zwei Aktionen mit der Telekom aufgelegt. Aktuell kann man sich bei der Telekom Disney+ für monatlich knapp 5,00€ sichern, wenn man den Dienst als Zubuchoption für 12 Monate bucht – der reguläre Preis liegt bei 8,99€ pro Monat respektive 89,99€ für das Jahr.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!