Disney+-Day für November angekündigt: Soll fortan jährlich stattfinden

Bei den Videostreamingdiensten ist Netflix nach wie vor unangefochtener Marktführer, doch Disney+ sitzt spürbar im Nacken und holt bei den Abonnentenzahlen mit riesigen Schritten auf. Damit dies so bleibt, hat man nun den sogenannten Disney+ Day ausgerufen, welcher im November und von da ab jährlich stattfinden soll.

Disney+ Day

Der Disney+ Day findet dieses Jahr im November erstmalig statt, soll im Anschluss aber ein jährliches Event werden. Im eigenen Store wird es dann verschiedene Rabattaktionen für die diversen Services wie die eigene Reederei zum Buchen einer Kreuzfahrt usw. geben. Außerdem soll es dort zu bestimmten Videoinhalten exklusive Specials geben. Klingt nicht wirklich spannend, doch für den kommenden November hat man bezüglich seines Inhaltekataloges erste Highlights angeteast:

Shang-CHi and The Legend of the Ten Rings kommt ohne Aufpreis

Jungle Cruise ist ohne VIP-Zugang verfügbar

Olaf präsentiert – eine Original-Kurzfilmreihe des Schneemanns aus „Die Eiskönigin

Cia Alberto – Ein Kurzfilm, basierend auf den Charaktären des Films Luca

Ein neuer Kurzfilm „Die Simpsons“, welcher die erfolgreichen Marken von Disney+ aufgreift

Fünf Folgen der zweiten Staffel The World According to Jeff Goldblum

Special über die fünfte Phase des Marvel Cinematic Universe

Dopesick als neue Serie mit Michael Keaton in der Hauptrolle

Free Guy ab Ende September bei Disney+

Last but not least gibt es für diesen Monat noch einen Programmhinweis bei Disney+. Denn der aktuelle Kinofilm Free Guy mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle, der überraschend gute Kritiken erhielt, ist ab dem 29. September ohne Aufpreis für alle Abonnenten von Disney+ verfügbar – obwohl der Film erst am 12. August in den Kinos hierzulande anlief. Disney+ kostet 8,99€ pro Monat oder kann jährlich für 89,99€ gebucht werden

