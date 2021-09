Home Apps Disney+ ab jetzt auf Smart TVs von Panasonic

Disney+ ab jetzt auf Smart TVs von Panasonic

Im Bereich der Videostreamingdienste ist Netflix nach wie vor noch Spitzenreiter, doch Disney+ ist ihnen dicht auf den Fersen. Bisher konnte man alle seine selbstgesteckten Ziele teils deutlich übertreffen und seit heute gibt es noch einen neuen „Absatzkanal“ für die App von Disney+.

Disney+ nun auf smarten Fernsehern von Panasonic verfügbar

Einer der Gründe für den Erfolg war jener, dass man die App auf nahezu jeder Plattform zum Start von Disney+ bereitstellte. Neben Spielekonsolen und Streaming-Sticks galt dies vor allem auch für Fernseher mit wenigen Ausnahmen. Eine dieser Ausnahmen waren dabei die Fernseher von Panasonic.

Doch seit Freitag rollt Panasonic für seine smarten Fernseher ein Update für seine Oberfläche „My Homescreen“ aus und bietet damit Disney+ an. Die App ist dann direkt im Startbildschirm der Smart-TV-Oberfläche verfügbar und der Inhalt kann nach Login aufgerufen werden.

Modelle ab 2017 berücksichtigt

Fernseher der Marke Panasonic sind kein günstiges Vergnügen, doch gerade bei OLED holt man noch mal das gewisse Extra heraus. Das oben genannte Update steht dabei nicht für alle Modelle bereit, der Fernseher muss mindestens aus dem Jahr 2017 oder höher stammen. Der Hersteller hat hier eine entsprechende Liste via PDF veröffentlicht. Das Update soll automatisch eingespielt werden, ein Zutun von eurer Seite soll nicht notwendig sein. Wer wissen will, was es Neues auf Disney+ diesen Monat gibt, kann gerne hier nachschauen.

Panasonic TX-65HXW804 UHD 4K Fernseher (LED TV 65 Zoll / 164 cm, HDR, Quattro Tuner, Smart TV, Alexa, USB Recording)

Hersteller: Panasonic

Preis bei amazon* : Hersteller: PanasonicPreis bei amazon* : 1.121,76 EUR



* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!