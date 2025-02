Home Sonstiges Digital Services Act: Apple entfernt Apps mit fehlenden Händler-Kontaktdaten aus App Store

Digital Services Act: Apple entfernt Apps mit fehlenden Händler-Kontaktdaten aus App Store

Im vergangenen Jahr hat Apple angekündigt, Apps mit fehlenden Händler-Informationen aus dem EU-App Store zu entfernen. Begründet hat das Unternehmen den Schritt mit dem Herstellen von Konformität mit dem Digital Services Act der EU. Jetzt setzt Apple die Ankündigung um und benachrichtigt betroffene Entwickler.

Der Digital Services Act (DSA) der EU schreibt Apple vor, seine Services besser zu moderieren. Als Anbieter des App Stores ist Apple dazu verpflichtet, relevante Kontaktdaten von den Entwicklern einzufordern. Als „Händler“ gelten Entwickler solcher Apps, die entweder für die Installation Geld verlangen oder In-App-Käufe anbieten.

Händler müssen Kontaktdaten anzeigen

Diese Entwickler müssen ihr Kontaktdaten auf der entsprechenden App-Seite im App Store anzeigen. Dazu gehören eine Anschrift, eine Telefonnummer sowie eine E-Mail-Adresse. Organisationen müssen nur eine Telefonnummer und E-Mail zur Verfügung stellen. Wer dies nicht tut, wird aktuell von Apple kontaktiert, berichtet 9to5mac.

Damit will die EU sicherstellen, dass „Händler“ im digitalen Raum mit ihren analogen Pendants gleichgestellt sind. In Deutschland und der EU muss jedes Unternehmen über ein Impressum verfügen und dieses transparent machen. Der Digital Services Act zielt auf eine Gleichbehandlung ab und will einen plattformübergreifend fairen Wettbewerb herstellen.

Entwickler können ihren Status unter App Store Connect checken und Kontaktdaten angeben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.