Die neuen Cases von Pitaka für die iPhone-15-Serie

Verfasst von Patrick Bergmann // 26. September 2023 um 12:30 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Über die vergangenen Tage hat sich herauskristallisiert, dass sich Apple mit dem Wegfall der Lederhüllen und dem Ersatz aus FineWoven keinen großen Gefallen getan hat. Wie dem auch sei, die Lücke wird dankbar von diversen Drittanbietern geschlossen. Wer weiterhin kein Leder haben will und zudem das schlanke Design des iPhone beibehalten will, der könnte bei Pitaka fündig werden.

MagEZ Case 4 und MagEZ Case Pro 4

Wer es ganz besonders schlank mag, der dürfte vielleicht zum MagEZ Case 4 greifen. Dieses wird in zwei Varianten angeboten. Einmal mit der bekannten Aramidfaser und dann mit der „Fusion Weaving“-Technologie. Bei Letzterem wird eine zusätzliche Schicht aufgetragen, mit dessen Hilfe ein farbiges Muster umgesetzt werden kann. Der Kamerahöcker ist wieder von einem verstärkten Rahmen eingefasst, beim iPhone selbst sind die Ober- und Unterseite sowie die Seitentasten und Sperrbutton nicht komplett bedeckt. Selbstredend wird MagSafe unterstützt.

Wer es etwas robuster mag, der sollte zum MagEZ Case Pro 4 greifen. Hier verstärkt Pitaka die Flanken der Hülle und lässt diese etwas über das Display überstehen – ein rundherum solider Schutz, der selbst Stürze aus den üblichen Höhen das iPhone schützen sollte.Pitaka selbst spricht von einem militärischen Standard

Innen kommt weiches Mikrofaser zum Einsatz, der die Rückseite des iPhone vor Kratzern schützen soll. MagSafe wird natürlich auch hier unterstützt. Aktuell ist das MagEZ Case Pro 4 nur bei Pitaka direkt erhältlich, hier gibt es aber ein sehr attraktives Blau.

Unser Ersteindruck

Pitaka war so freundlich und hat uns vorab einmal das MagEZ Case und das MagEZ Case Pro zur Verfügung gestellt. In beiden Fällen handelt es sich um Version 3 für das iPhone 14 Pro Max, Unterschiede für das iPhone 15 Pro Max sind nur bei der Aussparung für die Kamera zu finden. Beide Hüllen haben wir in den vergangenen knapp drei Wochen regelmäßig genutzt und getauscht. Unser Favorit ist dabei das MagEz Case Pro 3. Das liegt daran, dass hier der Rahmen umlaufend geschützt ist und die Aramidfaser komplett versiegelt ist.

Allerdings ist die versiegelte Oberfläche recht „flutschig“ und nichts für nasse Hände. Mit einer Gesamtstärke von 1,65 Millimeter ist das MagEZ Case Pro unser aktueller Favorit für Alle, die gleichermaßen schlank wie robust haben wollen. Mit 79,95 Euro will diese Investition wohlüberlegt sein.

Das MagEz Case ist der Einstieg und schützt das iPhone ebenfalls zuverlässig, behält mit einer Dicke von gerade einmal 0,95 Millimeter (1,15 Millimeter rund um die Kamera) das schlanke Design des iPhone bei. Mit einem Gewicht von knapp 20 Gramm ist das MagEZ Case zudem federleicht und trägt nicht auf. Im Gegensatz zu den beiden ersten Generationen fasst die Hülle etwas um die Ober- und Unterseite des Rahmen herum, bedeckt diesen jedoch nicht vollends.

Wir haben das Modell mit „Fusion Weaving“-Technologie zur Verfügung gestellt bekommen und erfreuen uns am subtilen Grip der Hülle – Pitaka hat hier die Textur der Aramidfaser beibehalten. Wer es wirklich schlank mag, sollte hier zuschlagen.

