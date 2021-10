Home Deals Die neue Sonos Beam 2nd Generation und das neue Office 2021 ab sofort im Handel erhältlich

Mit Blick auf den Kalender stellen wir fest, heute ist ein besonderes Datum: Der Todestag von Steve Jobs jährt sich zum zehnten Mal und heute lassen sich sowohl das neue Office 2021 als auch die neue Sonos Beam im Handel erwerben. Klingt pietätlos, ist es aber nicht. Schließlich war es die Marcworld 1997, auf der Steve Jobs die Verfügbarkeit von Word, Excel und PowerPoint am Mac ankündigte – in diesem Sinne schließt sich der Kreis also etwas.

Erst das Vergnügen….

Über die neue Sonos Beam 2nd Generation haben wir an dieser Stelle etwas ausführlicher berichtet, ab heute kann die kompakte Soundbar des Multiroom-Spezialisten im Handel erworben werden. Der Hersteller verspricht besseren Sound dank neu arrangiertem Lautsprecher-Array, zusätzlich kann nun Dolby Atmos genutzt werden. Dank AirPlay 2 kann die Soundbar auch mit dem HomePod Mini gruppiert werden:

…. dann die Arbeit

Wer sein Geld lieber für die Arbeit investieren möchte, kann ab heute das neue Office 2021 kaufen. Passend dazu haben wir einen richtig interessanten Deal gefunden. Aktuell gibt es Office 365 mit zusätzlichen 3 Monaten gratis, die dazu angebotene McAfee-Software schmeißt Ihr bitte direkt in den Papierkorb. Normalerweise kostet das Paket knapp 159,00€, heute zahlt ihr im Angebot lediglich knapp 56 Euro

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

