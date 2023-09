Home Apple Watch Die Apple Watch Ultra 2: So entwickelt Apple die Ultra-Uhr weiter

Sie haben es wirklich getan. Es gibt eine neue Apple Watch Ultra 2. Die Mitarbeiter von Apple musste wieder jede Menge Zeit in der Natur verbringen, um die Uhr vorzustellen. So musste Jeff Williams sich an die Küste und gefährlich nahe an die Kante stellen.

Das sind die Features der neuen Apple-Watch neben den üblichen Verbesserungen und neuen Watchfaces (mit einem speziellen Ultra-Watchface):

3000 nits-Bildschirm

Zweifrequenz-GPS-Präzision

Logs von Tieftauchen

Tauchen bis 40 Metern Tiefe

Messung der Höhe von minus 500 bis plus 9000 Metern (wer kommt da hin?

Neue Farben in den Bändern

S9-SiP-Chip

On-Device-Siri

Neue Radfahrer-Features

Genaues Finden mit dem iPhone

ein Flashlight-Boos

der bekannte Action Button

eine 36 Stunden-Batterielaufzeit

die neue Geste „Double Tap“

Ganz nett: Alle Apple Watches sind CO2-neutral.

Der S9-Chip ist laut Apple rund 30% schneller4 als der Vorgänger und kommt mit rund 60% mehr Transistoren als der S8.

Der Sensor für die Umgebungshelligkeit sorgt dafür, dass der Nachtmodus bei Dunkelheit automatisch aktiviert wird.

Die Apple-Watches sind heute bestellbar und sind am 22. September erhältlich

Der Startpreis für die Apple Watch Ultra 2 in den USA liegt bei 799 Dollar.

-----

