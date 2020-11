Home Apps Deals bei Audible: 6 Monate zum halben Preis + Neukunden bekommen 2 Hörbücher gratis

Der Lockdown dürfte so langsam aber sicher einen kleine Lagerkoller ausmachen und wirkliche Abwechslung ist nicht in Sicht. Zumindest sind zahlreiche Weihnachtsmärkte gestrichen. Wer dem Wahnsinn entfliehen will, sollte es mal mit einem Hörbuch versuchen. Passend dazu hat audible eine Aktion auf Lager.

Vom 20.11. bis 30.11. können Audible Neukunden Audible 6 Monate zum halben Preis genießen.

Neukunden werden und doppelt profitieren

Audible gehört bekanntlich zu Amazon und deshalb gibt es im Rahmen der Black Friday Week noch ein besonderes Angebot: Wer sich als Prime-Kunde neu bei Audible registriert, bekommt zunächst zwei Hörbücher seiner Wahl geschenkt – selbstredend empfehlen wir an dieser Stelle die autorisierte Biografie von Steve Jobs von Walter Isaacson.

Zum anderen aber lässt sich das Flex Abo wie oben beschrieben gerade für die nächsten sechs Monate zum halben Preis buchen. Somit zahlt Ihr nur 4,95 € anstatt 9,99€ pro Monat. Dafür bekommt Ihr jeden Monat quasi als Guthaben ein weiteres Hörbuch. Solltet Ihr das in einem Monat nicht nutzen, kann das Guthaben in den kommenden Monat hinübergenommen werden und verfällt somit nicht. Wir von Apfelpage finden das einen wirklich guten Deal und wünschen Euch ein grossartiges Hörvergnügen.

