Home Deals Deal für Schüler und Studenten: MacBook Air mit M3 für knapp 1000 Euro einsammeln

Deal für Schüler und Studenten: MacBook Air mit M3 für knapp 1000 Euro einsammeln

Verfasst von Patrick Bergmann // 6. September 2024 um 14:27 Uhr // Deals // // 1 Kommentar

Das neue Schuljahr beginnt bzw. auch die neuen Semester in den hiesigen Universitäten laufen an. Der ideale Zeitpunkt, um sich eventuell nach einem neuen MacBook umzusehen. Uns ist da gerade ein ziemlich attraktiver Deal ins Auge gestoßen.

MacBook Air mit M3

Dank Apple Silicon ist mittlerweile auch die kleinste Ausstattung eines MacBook Air mit so hoher Leistung ausgestattet, dass man damit auch Videos rendern und deutllich aufwendigere Bildbearbeitung realisieren kann. Seine Stärke spielt das MacBook Air natürlich im klassischen Office-Alltag aus: Präsentationen erstellen, Hausarbeiten schreiben etc. sind selbst an langen Tagen in der Uni dank der 18 Stunden Akkulaufzeit kein Problem. Aktuell gibt es das MacBook Air mit M3, 8 GB RAM und 256 GB SSD zum absoluten Schnäppchenpreis, gerade einmal knapp 1000 Euro werden fällig. Amazon bietet das Gerät somit über 25% günstiger als Apple an:

Externe SSD

Einige werden nun sagen, dass die 256 GB SSD ein bisschen zu knapp bemessen sind. Man kann natürlich das Speicherupgrade von Apple nehmen, das lässt sich der Hersteller gut bezahlen. Wir empfehlen stattdessen eine kompakte externe SSD. Die ist, gemessen an den Kosten pro GB nicht nur deutlich günstiger, man kann auch direkt sein Backup darauf erstellen. Wir haben uns für die robuste Version von Samsung entschieden, die für knapp 100 Euro eine Kapazität von 1 TB bietet:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.