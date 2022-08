Home iCloud / Services Datenpanne bei Plex: Mail-Adressen inklusive verschlüsselte Passwörter sind abgeflossen

Datenpanne bei Plex: Mail-Adressen inklusive verschlüsselte Passwörter sind abgeflossen

In Zeiten von Streamingdiensten sind große Filmsammlungen auf einer Netzwerkfestplatte etwas außer Mode geraten. Wer dennoch darauf setzt, könnte seine Sammlung mit Plex organisieren. Genau hier solltet ihr im Fall der Fälle hellhörig werden.

Unbekannte griffen Daten wie Mail-Adressen und Passwörter ab

Angriffe auf Unternehmen und Services sind seit Jahren eine immer beliebtere Strategie, nahezu alle Größen mussten schon daran glauben. Nun zählt auch Plex dazu. Den Angriff gab das Unternehmen heute morgen via E-Mail zu:

„…….Gestern haben wir verdächtige Aktivitäten in einer unserer Datenbanken entdeckt. Wir begannen sofort mit einer Untersuchung und es scheint, dass ein Dritter auf eine begrenzte Teilmenge von Daten zugreifen konnte, die E-Mails, Benutzernamen und verschlüsselte Passwörter enthält. Obwohl alle Kontopasswörter, auf die hätte zugegriffen werden können, gemäß Best Practices gehasht und gesichert wurden, verlangen wir aus großer Vorsicht, dass alle Plex-Konten ihr Passwort zurücksetzen lassen. Seien Sie versichert, dass Kreditkarten- und andere Zahlungsdaten überhaupt nicht auf unseren Servern gespeichert sind und bei diesem Vorfall nicht anfällig waren…..“

Doch der Vorfall scheint gravierender zu sein: So gibt es Rückmeldungen, nach denen Betroffene ihr Passwort nicht mehr zurücksetzen konnten. Dabei war es nicht ganz klar, ob Serverprobleme oder bereits geänderte Daten druch die Angreifer verantwortlich waren.

Ihr solltet aktiv werden

Wer einen Account bei Plex hat, sollte sich umgehend in seinen Account einloggen und zumindest prophylaktisch sein Passwort ändern. Plex empfiehlt, die Zwei-Faktor-Authentifizierung in Ihren Kontoeinstellungen zu aktivieren. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn man seinen Account mit einer E-Mail-Adresse angelegt hat. Wer sich mit seiner Googlemail-Adresse oder „Login with Apple“ dort registriert hat, kann die 2FA-Authentifizierung nicht nutzen.

-----

