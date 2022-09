Home Deals Das sind die neuen Hüllen von Pitaka für das iPhone 14

Das sind die neuen Hüllen von Pitaka für das iPhone 14

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. September 2022 um 10:41 Uhr // Deals // // 1 Kommentar

Glückliche Kunden dürften ab dem kommenden Freitag ihr brandneues iPhone 14 in den Händen halten, natürlich gegen entsprechendes Entgelt. Und jedes Jahr gibt es die gleiche Diskussion, ob man eine Hülle nutzen sollte oder nicht. Wir beabsichtigen diese Diskussion nicht anzufachen, sondern darauf hinzuweisen, dass es schöne und hochwertige Hüllen auch abseits von Apple gibt. Damit kommen wir zu Pitaka.

Hüllen von Pitaka

Ein häufiges Argument neben der Farbe, die man sehen will, ist die Optik. In der Tat gibt es viele Hüllen, die das ästhetische Design verschlingen. Nicht so bei Pitaka. Deren Hüllen sind dank Aramidfaser mit Blick auf die Materialstärke extrem robust, sondern eben auch dünn. Somit bleibt das Design des iPhone erhalten. Dabei bietet Pitaka mit der dritten Auflage der MagEZ-Serie erstmals auch ein zweifarbiges Design an:

iPhone 14 Pro Max Serie

iPhone 14 Pro Serie

iPhone 14 Serie

Weiteres Zubehör

Darüber hinaus hat Pitaka mittlerweile ein ganzes Öko-System aufgebaut. Dazu zählen eine Powerbank, ein Ladestand sowie eine Multi-Ladestadion und ein MagSafe-fähiges Wallet, ebenfalls aus Aramidfaser gefertigt:

