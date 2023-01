Home Sonstiges Das seht ihr bei Prime Video im Februar 2023

Das seht ihr bei Prime Video im Februar 2023

Morgen ist schon der letzte Tag im Januar 2023 und damit sind wir im Februar angelangt. Die Fastenzeit nähert sich dem Ende. Bei den Streamingdiensten müssen wir dies nicht tun und somit kommen wir zu Prime Video – auch ist nun die Liste der Neuzugänge verfügbar.

Die Neuheiten bei Prime Video im Februar 2023

Wer auf harte und brutale Action steht, der dürfte im Februar voll auf seine Kosten kommen. „355“ zeigt wunderschön auf, dass ein Action-Thriller mit Frauen in den Hauptrollen wunderbar funktioniert. Und dann wäre da noch „Act of Valor“:

Die neuen Filme bei Prime Video

Game Of Love 2

Verfügbar ab 01.02.2023

Verfügbar ab 01.02.2023 The Other Zoey

Verfügbar ab 03.02.2023

Verfügbar ab 03.02.2023 Act Of Valor

Verfügbar ab 04.02.2023

Verfügbar ab 04.02.2023 Last Girl Survives – Dein Tod ist Nah

Verfügbar ab 05.02.2023

Verfügbar ab 05.02.2023 The Virtuoso

Verfügbar ab 09.02.2023

Verfügbar ab 09.02.2023 Somebody I Used To Know

Exklusiv verfügbar ab 10.02.2023

Exklusiv verfügbar ab 10.02.2023 Reminiscence

Verfügbar ab 11.02.2023

Verfügbar ab 11.02.2023 Charmant, Ledig, sucht…

Verfügbar ab 12.02.2023

Verfügbar ab 12.02.2023 Blackout

Verfügbar ab 13.02.2023

Verfügbar ab 13.02.2023 Finding You

Verfügbar ab 14.02.2023

Verfügbar ab 14.02.2023 Moloch

Verfügbar ab 14.02.2023

Verfügbar ab 14.02.2023 Lieber Kurt

Verfügbar ab 16.02.2023

Verfügbar ab 16.02.2023 Malignant

Verfügbar ab 17.02.2023

Verfügbar ab 17.02.2023 Project Gemini

Verfügbar ab 21.02.2023

Verfügbar ab 21.02.2023 Die Hart

Verfügbar ab 24.02.2023

Verfügbar ab 24.02.2023 The 355

Verfügbar ab 25.02.2023

Die neuen Serien bei Prime Video

Einer der besten Filme von Quentin Tarantino ist „Inglourious Basterds“, was vor allem an Christopher Walz und seiner Darstellung des SS-Offiziers liegt. Mit genau dieser gleichen Art und Weise spielt er nun einen Consultant in der gleichnamigen Serie, in der er zur Kostenoptimierung für die beauftragenden Firmen zu ziemlich drastischen Mitteln greift. Und für die Tekkies gibt es die neue Staffel von Star Trek: Picard:

Before 30 – Staffel 1

Verfügbar ab 01.02.2023

– Staffel 1 Verfügbar ab 01.02.2023 Harlem – Staffel 2

Verfügbar ab 03.02.2023

– Staffel 2 Verfügbar ab 03.02.2023 Breathe: In den Schatten – Staffel 2

Exklusiv verfügbar ab 03.02.2023

– Staffel 2 Exklusiv verfügbar ab 03.02.2023 Toppen – Staffel 1

Verfügbar ab 03.02.2023

– Staffel 1 Verfügbar ab 03.02.2023 HILLarious – Staffel 1

Exklusiv verfügbar ab 09.02.2023

– Staffel 1 Exklusiv verfügbar ab 09.02.2023 Clarkson’s Farm – Staffel 2

Verfügbar ab 10.02.2023

– Staffel 2 Verfügbar ab 10.02.2023 Carnival Row – Staffel 2

Verfügbar ab 17.02.2023

– Staffel 2 Verfügbar ab 17.02.2023 Star Trek Picard – Staffel 3

Verfügbar ab 17.02.2023

– Staffel 3 Verfügbar ab 17.02.2023 Nate Bargatze: Hallo Welt – Staffel 1

Verfügbar ab 17.02.2023

– Staffel 1 Verfügbar ab 17.02.2023 Marc Marquez – Staffel 1

Verfügbar ab 20.02.2023

– Staffel 1 Verfügbar ab 20.02.2023 The Consultant – Staffel 1

Verfügbar ab 24.02.2023

Prime Video ist kostenfrei in der Prime-Mitgliedschaft enthalten. Diese kostet jährlich nun 89,00 Euro. Alternativ lässt sich das Paket auch monatlich buchen, dann liegt der Preis bei 8,99 Euro.

