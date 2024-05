Home Sonstiges Das seht ihr bei Paramount+ im Juni 2024

Das seht ihr bei Paramount+ im Juni 2024

Verfasst von Patrick Bergmann // 29. Mai 2024 um 14:37 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Wer abseits der WWDC24 nach Zerstreuung sucht, sollte kommenden Monat einen Blick auf Paramount+ werfen. Eine der besten Serien bekommt dort endlich die dritte Staffel spendiert.

Dritte Staffel von „Mayor of Kingstown“

Wir sprechen dabei von der Serie „Mayor of Kingstwon“ mit einem hervorragend aufgelegten Jeremy Renner in der Hauptrolle. Die dritte Staffel knüpft nahezu nahtlos am Ende der zweiten Staffel an, als der äußert hässliche Gefängnisaufstand im Männergefängnis nur mit Not und Mühe niedergeschlagen werden konnte. Anbei einmal die vollständige Übersicht:

Ab dem 01. Juni 2024

Frenchie Shore

Ab dem 03. Juni 2024

Mayor of Kingstown: Staffel 3

Ab dem 05. Juni 2024

Cyndi Lauper – Let the Canary sing

Ab dem 06. Juni 2024

Second Chance Champions

Ab dem 08. Juni 2024

BlackBerry – Klick einer Generation

Ab dem 12. Juni 2024

How Music Got Free

Ab dem 20. Juni 2024

The Challenge: All Stars

Ab dem 22. Juni 2024

Itaila Shore

https://www.youtube.com/watch?v=V6O1ZogxXng&t=1s

Neben der dritten Staffel von „Mayor of Kingstown“ dürfte der Film über BlackBerry noch spannend sein.

Leider immer noch Stereo und nur Full-HD

Am Katalog arbeitet Paramount+ so langsam, aber sicher. Von der technischen Ausstattung lässt sich dies nicht sagen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kunden bietet man hierzulande nach wie vor nur Full-HD und Stereoton an. Das ist knapp neun Monate nach Marktstart dann doch eher enttäuschend. Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro oder alternativ 79,99 Euro als Jahresgebühr. Allerdings tauchten in den vergangenen Wochen immer mal wieder kurzfristig Hinweise auf, wonach hierzulande 4k und Dolby Atmos eingeführt werden soll – dafür soll Paramount+ augenscheinlich eine neue Abo-Stufe erwägen. Die App lässt sich auf allen relevanten Plattformen herunterladen. Wer sich unschlüssig ist, kann den Dienst für 7 Tage kostenfrei ausprobieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!