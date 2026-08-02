Das seht ihr bei Paramount+ im August 2026

Die Landschaft der Streamingdienste ist aktuell sehr ambivalent. Während Disney+ seine Abonnenten gängelt und beständig Features streicht, konzentrierte sich Paramount auf die Übernahme von Warner Bros. Diese dürfte noch andauern, weshalb wir den Blick auf die Neuzugänge bei Paramount+ legen.

Das sind die Neuheiten

Im neuen Monat setzt Paramount+ auf einen bunten Mix aus neuen und Bestandsinhalten. So dürfen sich einige Serien über weitere Staffeln freuen. Werfen wir gleich einen Blick darauf:

Die neuen Serien

Ab dem 01. August

NCIS – Staffel 20 bis 22

Under the Dome – Staffel 1 bis 3

Ab dem 02. August

Lioness – Staffel 3

Ab dem 05. August

Blue Bloods – Staffel 13 und 14

The Challenge – Staffel 42

Ab dem 11. August

Tyler Perry’s Zatima – Staffel 1 bis 4

Ab dem 12. August

Elsbeth – Staffel 1

SpongeBob & Patrick’s Timeline Twist-up (Animations-Special)

Ab dem 14. August

Cross – Staffel 1

Ab dem 19. August

Average Joe – Staffel 1 und 2

Ab dem 27. August

Dalliance – Staffel 1

Die neuen Filme

Ab dem 01. August

Annihilation

Air Force One Down

London Fields

Ace High

The Infiltrator

Ab dem 05. August

Manta Manta

Er ist wieder da

Nur Gott kann mich richten

Ab dem 07. August

One Mile

One Mile: Chapter Two

Ab dem 08. August

The Man in the White Van

Ab dem 13. August

Paradise Highway

Ghostland

Howl

I See You

Anna Karenina

Archive

Ab dem 14. August

Redux Redux

Ab dem 20. August

The Infernal Machine

Ab dem 21. August

Killing Faith

Ab dem 29. August

Primate

Endlich mit Dolby Atmos und 4k

Paramount+ war lange Zeit nur mit einer Full-HD-Auflösung und mit Stereo-Ton verfügbar. Das hat sich endlich gewandelt. Seit Frühling 2025 bietet der Streamingdienst auch einen Premiumtarif mit 4k und Dolby Atmos an. Damit geht aber auch ein neues Preisgefüge einher. Das günstigste Angebot ist das werbefinanzierte Basis-Abo für 5,99 Euro pro Monat, das Full-HD-Streaming auf einem Gerät ermöglicht, jedoch mit Werbeunterbrechungen. Das Standard-Abo kostet 9,99 Euro pro Monat und bietet Full-HD-Auflösung mit Dolby-Digital-5.1-Ton, zwei parallele Streams sowie eine Download-Funktion. 4k und Dolby Atmos gibt es im premium,tarif für monatlich 12,99 Euro.