Das seht ihr bei Paramount+ im August 2026

Die Landschaft der Streamingdienste ist aktuell sehr ambivalent. Während Disney+ seine Abonnenten gängelt und beständig Features streicht, konzentrierte sich Paramount auf die Übernahme von Warner Bros. Diese dürfte noch andauern, weshalb wir den Blick auf die Neuzugänge bei Paramount+ legen.
Das sind die Neuheiten
Im neuen Monat setzt Paramount+ auf einen bunten Mix aus neuen und Bestandsinhalten. So dürfen sich einige Serien über weitere Staffeln freuen. Werfen wir gleich einen Blick darauf:
Die neuen Serien
Ab dem 01. August
- NCIS – Staffel 20 bis 22
- Under the Dome – Staffel 1 bis 3
Ab dem 02. August
- Lioness – Staffel 3
Ab dem 05. August
- Blue Bloods – Staffel 13 und 14
- The Challenge – Staffel 42
Ab dem 11. August
- Tyler Perry’s Zatima – Staffel 1 bis 4
Ab dem 12. August
- Elsbeth – Staffel 1
- SpongeBob & Patrick’s Timeline Twist-up (Animations-Special)
Ab dem 14. August
- Cross – Staffel 1
Ab dem 19. August
- Average Joe – Staffel 1 und 2
Ab dem 27. August
- Dalliance – Staffel 1
Die neuen Filme
Ab dem 01. August
- Annihilation
- Air Force One Down
- London Fields
- Ace High
- The Infiltrator
Ab dem 05. August
- Manta Manta
- Er ist wieder da
- Nur Gott kann mich richten
Ab dem 07. August
- One Mile
- One Mile: Chapter Two
Ab dem 08. August
- The Man in the White Van
Ab dem 13. August
- Paradise Highway
- Ghostland
- Howl
- I See You
- Anna Karenina
- Archive
Ab dem 14. August
- Redux Redux
Ab dem 20. August
- The Infernal Machine
Ab dem 21. August
- Killing Faith
Ab dem 29. August
- Primate
Endlich mit Dolby Atmos und 4k
Paramount+ war lange Zeit nur mit einer Full-HD-Auflösung und mit Stereo-Ton verfügbar. Das hat sich endlich gewandelt. Seit Frühling 2025 bietet der Streamingdienst auch einen Premiumtarif mit 4k und Dolby Atmos an. Damit geht aber auch ein neues Preisgefüge einher. Das günstigste Angebot ist das werbefinanzierte Basis-Abo für 5,99 Euro pro Monat, das Full-HD-Streaming auf einem Gerät ermöglicht, jedoch mit Werbeunterbrechungen. Das Standard-Abo kostet 9,99 Euro pro Monat und bietet Full-HD-Auflösung mit Dolby-Digital-5.1-Ton, zwei parallele Streams sowie eine Download-Funktion. 4k und Dolby Atmos gibt es im premium,tarif für monatlich 12,99 Euro.