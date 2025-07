Das seht ihr bei Paramount+ im August 2025

Die letzte Woche im Juli ist angebrochen und der Monatswechsel steht bevor. Es wird also Zeit, langsam auf die Neuzugänge der Streamingdienste zu schauen. Den Auftakt machen wir mit Paramount+.

Die Neuzugänge

Zunächst einmal die schlechte Nachricht: der finale Teil der „Mission Impossible“-Reihe wandert im August laut Paramount+ nicht in den Inhaltekatalog, vielleicht tut sich hier aber noch was. Kommen wir also direkt zu den Neuheiten:

Ab dem 01. August

Caveat

Bunny the Killer Thing

Await Further Instructions

Bark

Valhalla Rising

LX 20248

Last Man Down

Traders

Cold Skin

Ghoul

Breeder

Cold Meat

Ares

Night Fare

PAW Patrol: Jungle Pups

Warsaw Shore: Staffel 15

Hello Carter

La MIa Seconda Valta

Holy Emily

The Cellar

Trouble Will Find Us

The Edge of Chaos

Solo cose belle

Teen Mom UK: Season 9

Dexter: Resurrection (neue Folgen)

Ab dem 07. August

Star Trek: Strange New Worlds: Staffel 3 (neue Folgen)

Ab dem 13. August

SpongeBop Schwammkopf: Staffel 15

Die Patrick Star Show: Staffel 3 (neue Folgen)

Ab dem 15. August

Trauzeuge gesucht!

Warsaw Shore: Staffel 17

Little Disasters: Staffel 1

Teen Mom UK: Staffel 10

Ab dem 18. August

South Park: Staffel 27 (neue Folgen)

PAW Patrol: Der Kinofilm

Ab dem 22. August

Warsaw Shore: Staffel 18

Geordi Stories: Sophie´s Fertility Journey: Staffel 1

Ab dem 29. August

PAW Patrol: Helfer auf vier Pfoten: Staffel 11 (neue Folgen)

Warsaw Shore: Staffel 19

Ab dem 30. August

Valiente: A Tracker Story

Technische Qualität aufgewertet

Die Qualität der Neuzugänge im August ist von überschaubarer Natur. Immerhin hat Paramount+ nun auf der technischen Seite aufgerüstet und bietet für monatlich 12,99 Euro nun ein 4k-Abo an. Zudem wurde der Lapsus mit Dolby Atmos, Apfelpage berichtete, behoben.