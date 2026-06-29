Blick in die Zukunft: Mac Studio mit Ultra-Updates im Zwei-Jahres-Takt?

Apple arbeitet offenbar bereits an der nächsten Generation seines leistungsstärksten Desktop-Rechners. Laut einem aktuellen Bericht befindet sich ein Mac Studio mit M7 Ultra in Entwicklung, dessen Marktstart für 2028 vorgesehen sein soll. Zuvor wird allerdings noch ein Update mit M5 Max und M5 Ultra erwartet, das bereits im Laufe dieses Jahres erscheinen könnte.

Nachdem der Mac Studio zuletzt mit M4 Max und M3 Ultra aktualisiert wurde, soll Apple die Baureihe noch in diesem Jahr mit den neuen M5-Chips auffrischen. Große Veränderungen am Gehäuse sind laut Gurman jedoch nicht geplant. Stattdessen soll sich Apple vor allem auf die neue Chipgeneration konzentrieren.

M7 Ultra bringt offenbar interne Verbesserungen

Spannender dürfte der Nachfolger werden: Der für 2028 erwartete Mac Studio mit M7 Ultra soll nicht nur einen deutlich leistungsfähigeren Chip erhalten, sondern auch interne Änderungen mitbringen. Genannt wird unter anderem ein verbessertes Kühlsystem, das den steigenden Anforderungen lokaler KI-Berechnungen gerecht werden soll. Ein vollständig neues Design ist derzeit allerdings nicht Teil der Gerüchte.

Die Informationen passen zu früheren Berichten, wonach Apple seine Apple-Silicon-Roadmap anpasst. Demnach sollen zunächst Macs mit M5-Chips erscheinen, bevor Apple den Fokus auf eine neue, stärker auf künstliche Intelligenz ausgerichtete M7-Generation legt. Der M7 Ultra würde dabei den Höhepunkt der neuen Chipfamilie bilden und erst 2028 auf den Markt kommen. Den M6 soll es dagegen nur als Basis-Chip geben.