Das seht ihr bei Disney+ in diesem Monat

Wir haben nun Oktober und reichen deshalb an dieser Stelle noch die neuen Inhalte bei Disney+ nach, nachdem der Konzern die nächste Preiserhöhung für Kunden in Deutschland indirekt ankündigte. Immerhin kommen Serienfans auf ihre Kosten, die neue Staffel „The Rookie“ steht in den Startlöchern.

Die neuen Inhalte im Oktober 2025

Konkret handelt es sich um die siebte Staffel der äußerst beliebten Serie um den Officer John Nolan und trägt hoffentlich dazu bei, Fans der Serie zu versöhnen. Die sechste Staffel, die wegen des langwierigen Streiks von Autoren im Jahr 2023 nur zehn Folgen beinhaltete, wirkte doch etwas uninspiriert. Dazu darf sich ein Überraschungserfolg auf die zweite Staffel freuen.

Die neuen Originalinhalte

Ab dem 01. Oktober

Habibi Baba Boom – Staffel 1

– Staffel 1 Die neuen Zauberer vom Waverly Place – Staffel 1

Ab dem 02. Oktober

Die Cooking Academy – Staffel 1

Ab dem 03. Oktober

Der Ballonfahrer

Love thy Nader – Staffel 1

– Staffel 1 Marvels „Spidey und seine Super-Freunde” – Staffel 4 Batch 1

Ab dem 06. Oktober

Family Guy – Exklusive Inhalte

Ab dem 07. Oktober

High Potential – Staffel 2 Batch 1

Ab dem 08. Oktober

The Simpsons – Staffel 36

– Staffel 36 The Rookie – Staffel 7

– Staffel 7 Das Glück: Eine Reihe von Zufällen – Staffel 1

– Staffel 1 The Lost Station Girls – Staffel 1

Ab dem 10. Oktober

Frankie Quinones: Damn That’s Crazy

Ab dem 15. Oktober

Phineas und Ferb – Staffel 5 Batch 1

– Staffel 5 Batch 1 To Cook a Bear – Staffel 1

– Staffel 1 Murdaugh: Death in the Family – Staffel 1

Ab dem 17. Oktober

Moon, der Panda

Flow

Ab dem 23. Oktober

Entrepreneurs – Staffel 1

Ab dem 24. Oktober

LEGO Disney Die Eiskönigin: Operation Papageitaucher

Ab dem 29. Oktober

Star Wars: Visionen – Volume 3

– Volume 3 Disney Twisted-Wonderland: Die Serie – Staffel 1

– Staffel 1 Zombies: The Re-Animated Series – Staffel 1

Die neuen Kataloginhalte

Ab dem 01. Oktober

Jungfrau (40), männlich, sucht…

Casper

Der weiße Hai

Groß werden leicht gemacht – Staffel 1 bis 3

– Staffel 1 bis 3 Extremrettung in Norwegen – Staffel 9

Ab dem 08. Oktober

Hexen: Die Wahrheit hinter den Prozessen – Staffel 1

– Staffel 1 StuGo – Staffel 1

Ab dem 15. Oktober

Roms verlorene Schätze – Staffel 2

Ab dem 17. Oktober

Twilight (Star)

(Star) New Moon – Biss zur Mittagsstunde

Eclipse – Bis(s) zum Abendrot

Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 1 und 2

Ab dem 22. Oktober

Winnie Puuh & Ich – Staffel 1 und 2

Ab dem 29. Oktober

Großstadtrevier – Staffel 31 bis 35

– Staffel 31 bis 35 Morden im Norden – Staffel 1 bis 10

– Staffel 1 bis 10 Mord mit Aussicht – Staffel 1 bis 4

– Staffel 1 bis 4 Die jungen Ärzte: Ganz in Weiß

Der 7. Tag

Die Rosenheim-Cops – Staffel 1 bis 8

– Staffel 1 bis 8 Ein Taunuskrimi – Staffel 1 bis 3

Ab dem 31. Oktober

Billy & Molly: Eine Liebe zwischen Mensch und Otter

Preisschraube ordentlich angezogen – erneut

Als Disney+ startete, wurde in Deutschland gerade der erste Corona-Lockdown verhängt und dementsprechend schnell schossen die Abonnentenzahlen in die Höhe. Das lag auch am vergleichsweise günstigen Preis von 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Für diesen Preis bekommt man heute nur noch das werbefinanzierte Abo. Will man den gleichen Funktionsumfang von damals auch heute nutzen, muss man 13,99 Euro pro Monat oder 139,99 Euro pro Jahr investieren – doch dies ist bereits Makulatur, wie eingangs angedeutet. Im Rahmen einer Werbeaktion hat Disney+ nämlich verraten, dass man die Preise erneut nach oben anpassen wird. Dabei werden alle Tarife angepasst, Apfelpage berichtete. So müssen Neukunden für das Premiumabo demnächst 15,99 Euro zahlen. Alle anderen Tarifstufen werden übrigens auch angehoben.