Das seht ihr bei Disney+ in diesem Monat

Wir haben nun Oktober und reichen deshalb an dieser Stelle noch die neuen Inhalte bei Disney+ nach, nachdem der Konzern die nächste Preiserhöhung für Kunden in Deutschland indirekt ankündigte. Immerhin kommen Serienfans auf ihre Kosten, die neue Staffel „The Rookie“ steht in den Startlöchern.
Die neuen Inhalte im Oktober 2025
Konkret handelt es sich um die siebte Staffel der äußerst beliebten Serie um den Officer John Nolan und trägt hoffentlich dazu bei, Fans der Serie zu versöhnen. Die sechste Staffel, die wegen des langwierigen Streiks von Autoren im Jahr 2023 nur zehn Folgen beinhaltete, wirkte doch etwas uninspiriert. Dazu darf sich ein Überraschungserfolg auf die zweite Staffel freuen.
Die neuen Originalinhalte
Ab dem 01. Oktober
- Habibi Baba Boom – Staffel 1
- Die neuen Zauberer vom Waverly Place – Staffel 1
Ab dem 02. Oktober
- Die Cooking Academy – Staffel 1
Ab dem 03. Oktober
- Der Ballonfahrer
- Love thy Nader – Staffel 1
- Marvels „Spidey und seine Super-Freunde” – Staffel 4 Batch 1
Ab dem 06. Oktober
- Family Guy – Exklusive Inhalte
Ab dem 07. Oktober
- High Potential – Staffel 2 Batch 1
Ab dem 08. Oktober
- The Simpsons – Staffel 36
- The Rookie – Staffel 7
- Das Glück: Eine Reihe von Zufällen – Staffel 1
- The Lost Station Girls – Staffel 1
Ab dem 10. Oktober
- Frankie Quinones: Damn That’s Crazy
Ab dem 15. Oktober
- Phineas und Ferb – Staffel 5 Batch 1
- To Cook a Bear – Staffel 1
- Murdaugh: Death in the Family – Staffel 1
Ab dem 17. Oktober
- Moon, der Panda
- Flow
Ab dem 23. Oktober
- Entrepreneurs – Staffel 1
Ab dem 24. Oktober
- LEGO Disney Die Eiskönigin: Operation Papageitaucher
Ab dem 29. Oktober
- Star Wars: Visionen – Volume 3
- Disney Twisted-Wonderland: Die Serie – Staffel 1
- Zombies: The Re-Animated Series – Staffel 1
Die neuen Kataloginhalte
Ab dem 01. Oktober
- Jungfrau (40), männlich, sucht…
- Casper
- Der weiße Hai
- Groß werden leicht gemacht – Staffel 1 bis 3
- Extremrettung in Norwegen – Staffel 9
Ab dem 08. Oktober
- Hexen: Die Wahrheit hinter den Prozessen – Staffel 1
- StuGo – Staffel 1
Ab dem 15. Oktober
- Roms verlorene Schätze – Staffel 2
Ab dem 17. Oktober
- Twilight (Star)
- New Moon – Biss zur Mittagsstunde
- Eclipse – Bis(s) zum Abendrot
- Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 1 und 2
Ab dem 22. Oktober
- Winnie Puuh & Ich – Staffel 1 und 2
Ab dem 29. Oktober
- Großstadtrevier – Staffel 31 bis 35
- Morden im Norden – Staffel 1 bis 10
- Mord mit Aussicht – Staffel 1 bis 4
- Die jungen Ärzte: Ganz in Weiß
- Der 7. Tag
- Die Rosenheim-Cops – Staffel 1 bis 8
- Ein Taunuskrimi – Staffel 1 bis 3
Ab dem 31. Oktober
- Billy & Molly: Eine Liebe zwischen Mensch und Otter
Preisschraube ordentlich angezogen – erneut
Als Disney+ startete, wurde in Deutschland gerade der erste Corona-Lockdown verhängt und dementsprechend schnell schossen die Abonnentenzahlen in die Höhe. Das lag auch am vergleichsweise günstigen Preis von 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Für diesen Preis bekommt man heute nur noch das werbefinanzierte Abo. Will man den gleichen Funktionsumfang von damals auch heute nutzen, muss man 13,99 Euro pro Monat oder 139,99 Euro pro Jahr investieren – doch dies ist bereits Makulatur, wie eingangs angedeutet. Im Rahmen einer Werbeaktion hat Disney+ nämlich verraten, dass man die Preise erneut nach oben anpassen wird. Dabei werden alle Tarife angepasst, Apfelpage berichtete. So müssen Neukunden für das Premiumabo demnächst 15,99 Euro zahlen. Alle anderen Tarifstufen werden übrigens auch angehoben.