Home Apple Das seht ihr bei Disney+ im November 2023

Das seht ihr bei Disney+ im November 2023

Heute Nacht bracht ihr Durchhaltevermögen, um 01:00 nachts das Apple-Event zu verfolgen. Dann ist nicht nur Halloween, sondern auch schon November. Damit kommen wir zu den Neuzugängen bei Disney+.

Die Neuzugänge bei Disney+

Kommenden Monat gibt es 29 neue Filme und Serien bei Disney+. Dabei hat sich der Streamingdienst etwas vom Wettbewerber Netflix und deren Erfolg um die Doku-Serie „Formula One – Drive to Survive“ inspirieren lassen. Konkret geht es um das ehemalige Team Brown GP und den Erfolg in der Weltmeisterschaft mit Jensen Button als Titelgewinner. Anbei einmal die Liste aller Neuzugänge:

Ab dem 01. November

Solar Opposites – Staffel 4

Ab dem 03. November

Agent Null Null Nix – Bill Murray in hirnloser Mission

– Bill Murray in hirnloser Mission Quiz Lady

Ab dem 08. November

Santa Clause: Die Serie – Staffel 2

– Staffel 2 Vigilante – Staffel 1

– Staffel 1 Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 5

Ab dem 10. November

Antigang: Home Run

Liebe in jeder Beziehung

Turbulenzen – und andere Katastrophen

Ab dem 14. November

FX’s A Murder at the End of the World

Ab dem 15. November

Deutsches Haus (Star)

(Star) Brawn: The Impossible Formula 1 Story

Micky Maus: Spielhaus – Staffel 2, Batch 1

– Staffel 2, Batch 1 Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Staffel 5, Batch 3

– Staffel 5, Batch 3 What We Do in the Shadows – Staffel 4

– Staffel 4 Extremsport: An den Grenzen des Möglichen mit Jimmy Chin – Staffel 1

Ab dem 16. November

Drive with Swizz Beatz – Staffel 1

Ab dem 17. November

Viel Wirbel um Weihnachten

Gefährliche Schönheit – Die Kurtisane von Venedig

Eine Affäre in Paris

Ab 22. November

Love in Fairhope – Staffel 1

– Staffel 1 Die Simpsons – Staffel 34 (Batch 2)

– Staffel 34 (Batch 2) The Good Doctor – Staffel 5

– Staffel 5 Das Wunder des Lebens: Tierbabys – Staffel 1

Ab dem 26. November

Australia – Die Serie

Ab dem 29. November

Culprits (Star)

(Star) FX’s Reservation Dogs – Staffel 3

– Staffel 3 Die Hatchers – Farm, Kühe und Doktoren – Staffel 1

Es wird deutlich teurer

Mit dem Monatswechsel wird der Streamingdienst deutlich teurer werden. Das liegt an der Einführung des werbefinanzierten Tarifs, der zum aktuellen preis von 8,99 Euro pro Monat eingeführt. Wer die gewohnten Leistungen weiterhin genießen will, muss den neuen Premium-Tarif zum Preis von 11,99 Euro pro Monat abonnieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!