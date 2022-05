Home Sonstiges Das seht ihr bei Disney+ im Juni 2022

Das seht ihr bei Disney+ im Juni 2022

Kurz vor dem Monatswechsel bequemt sich Disney+ und stellt ebenfalls die Liste seiner Neuzugänge vor. Auch wenn die ersten beiden Folgen bereits am Freitag online gingen, dürften die restlichen Folgen von „Obi-Wan-Kenobi“ zu den Highlights zählen. Auch Fans von Marvel kommen voll auf ihre Kosten.

Die Neuzugänge

Bei Disney+ lassen sich nun alle Marvel-Serien streamen, zu denen auch Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist und Co. zählen. Zu den neuen Marvel-Serien zählt Ms. Marvel, bei der jugendliche einer ethnischen Minderheit ihre Superkräfte entdeckt. Bei den Filmen fällt uns „Verlockende Falle“ ins Auge, bei dem der legendäre Sean Connery eine seiner letzten großen Hauptrollen spielte. Außerdem können wir The Girl Next Door empfehlen, weil die Botschaft des Films heute in Zeiten von sozialen medien aktueller denn je ist:

Ab dem 1. Juni

Club Micky Maus – Staffel 4

A Fan’s Guide to Ms. Marvel

This Is Us: Das ist Leben – Staffel 6

Death in Paradise – Staffel 10

De Streken van Wim – Staffel 1

De Worsten van Babel Op de Camping – Staffel 1

Death in Paradise – Staffel 1-9

Parched – Kampf ums Wasser – Staffel 1

T.O.T.S. – Staffel 1

Die ahnungslosen Engel

Ab dem 3. Juni

Big Mama’s Haus

Cordobas verborgene Schätze

Return of the clouded Leopards

This Boy’s Life

Hollywood Stargirl

Ab dem 8. Juni

Liebe und andere Köstlichkeiten – Staffel 1

How I Met Your Father – Staffel 1 – Start in AT

Big Sky – Staffel 2

Der Herzensbrecher – Staffel 1

American Housewife – Staffel 5

Extreme Survival mit Hazen Audel – Staffel 5

Ms. Marvel

Ab dem 10. Juni

Jenseits der Unendlichkeit: Buzz und die Entstehung von Lightyear

The Kardashians – An ABC News Special

Die Chance auf Glück

Verlockende Falle

The Girl Next Door (Star)

Legende (Star)

Plan B (Star)

How I Met Your Father

Ab dem 15. Juni

Family Reboot – Staffel 1

The Americans – Staffel 1-6

New York Cops – N.Y.P.D. Blue – Staffel 7&8

Love, Victor – Staffel 3

Ab dem 17. Juni

Bad Boys

Sag‘ kein Wort

The Fountain

Mel Brooks‘ Höhenkoller

In Search of Derrick Thomas

Lolo

Mighty Ruthie

The Two Bills

Ein Sommernachtstraum

Snowfall – Staffel 5

Ab dem 22. Juni

Have You Seen This Man? – Staffel 1

Mayans M.C. – Staffel 3

Ab dem 24. Juni

Trevor: The Musical

Backstory: Serena vs. The Umpire

Bee Season

Im Netz der Lügen

Zum Glück geküsst

Mack Wrestles

Pat XO

The Price of Gold

This Was the XFL

A Time to Kill

Rise

Ab dem 29. Juni

Amerikas lustigste Tiervideos – Staffel 1

Soprano: Um jeden Preis – Staffel 1

Baymax! – Staffel 1

Atlanta – Staffel 3 – Start in AT

Marvel’s Daredevil – Staffel 1-3

Marvel’s Iron Fist – Staffel 1&2

Marvel’s Jessica Jones – Staffel 1-3

Marvel’s Luke Cage – Staffel 1&2

Marvel’s The Defenders (Mini-Serie)

Marvel’s The Punisher – Staffel 1&2

Only Murders in the Building – Staffel 2

Ab dem 29. Juni

Atlanta – Staffel 3

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was kostet Disney+ ?

Disney+ bekommt ihr für 8,99 Euro pro Monat, ihr könnt auch das Jahrespaket für 89,99 Euro buchen. Ebenso wie Apple TV+ ist Disney+ auf allen relevanten Plattformen verfügbar und erlaubt, auf bis zu vier Geräten gleichzeitig zu schauen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!